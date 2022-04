Edil de La Concordia se volvió un “cuatrero”

Aníbal Pérez Gutiérrez / La Concordia

El alcalde de La Concordia ya no se conforma con agrandar el costo de las obras, si no que hasta ‘cuatrero’ se volvió por medio de su secretario particular, Luis Antonio Nájera Urbieta, quien se encarga de hacer el trabajo ‘sucio’ a nombre de su “jefe”.

Hace unos meses fue detenida una camioneta en un retén que siempre pone la Policía Municipal de La Concordia, entre Benito Juárez e Independencia, la cual fue decomisada porque el chofer no quiso dar dinero y fue llevada a la presidencia municipal de Concordia por órdenes de Luis Antonio Nájera Urbieta, que se ostenta como ministerio público.

Esta unidad es propiedad de unos indígenas de la comunidad de Querétaro, municipio de Jaltenango, quienes al verse despojados de su unidad fueron a su comunidad para pedir ayuda con su gente, quienes inmediatamente se trasladaron a la cabecera municipal de La Concordia y se encaminaron directamente a la casa del secretario particular del munícipe, sacándolo a empellones para luego trasladarlo al ejido mencionado, donde fue llevado a la casa ejidal y amarrado.

Al enterarse el edil Córdova García que su particular estaba detenido por los pobladores, pidió apoyo al papá, el diputado Miguel Córdova Ochoa, quien le envió a su escolta personal, Genry “El Terri”, oriundo de Frontera Comalapa, además de “El Tornillo”, originario de Independencia, quien tenía la comisión de negociar estos dos acostumbrados a ejercer la violencia.

Antes de ir al rescate del particular, reunieron a personas armadas comandadas por Rocel Alejandro Ruiz Coutiño, escolta personal del munícipe de La Concordia, así que, a punta de amenazas con armas de fuego de alto calibre, rescataron a Nájera Urbieta.

Este grupo porta armas exclusivas del Ejército y se pasean como “Juan por su casa”, sin que haya autoridad alguna que los reprenda. Ahora este grupo de indígenas pide al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas que por medio de la seguridad que se encuentra en esta zona haya más vigilancia en los tramos carreteros para evitar estos asaltos de los municipales y que investiguen al alcalde y la gente que lo cuida. También piden al fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, tomar cartas en el asunto.