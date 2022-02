Edil de Reforma realiza evento con insensatez

Derky Wilner Pérez/ Cortesía Diario de Chiapas

En un acto irresponsable y que atenta contra la salud de las personas, el alcalde de Reforma, Herminio Valdez Castillo, exigió a sus empleados, beneficiarios y familiares a asistir a un acto inaugural en el parque de esta ciudad.

Concentró a más de 300 personas, algunas sin cubrebocas ni respetar la sana distancia, con la finalidad de inaugurar una obra repudiada por la mayoría de la gente del pueblo, ya que ésta redujo quito vista al parque central; el edil la denominó “corredor gastronómico”, pero la gente en burla le llama “los gallineros” por la dimensiones que tiene.

Esta obra se realizó con dinero que Petróleos Mexicanos otorga a este municipio, pero el munícipe la presume como propia.

Un empleado señaló: “Tengo a mi madre y a un hermano enfermo de Coronavirus en mi casa, yo no presento síntomas, pero aun así sé que debo guardarme en casa, le expliqué a la persona que nos pidió que debíamos llegar, Dulce Quintero, mi situación y me dijo que eran órdenes del presidente, que si no iba me despedirían y por miedo a que me corran tuve que llegar, si infecto y por mi culpa muere alguien quedará en la conciencia del edil… esto es una irresponsabilidad, ya que sé que también tres de mis compañeros que tienen Covid fueron obligados a ir”.