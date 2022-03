Educación por TV compleja, pero a la vuelta de la esquina

Ainer González/ Diario de Chiapas

A unos días de dar inicio el ciclo escolar 2020-2021, padres de familia, tutores y estudiantes en Chiapas se declararon en incertidumbre por las dudas que –les– genera el programa de la SEP: “Aprende en Casa II”.

El próximo lunes 24 de agosto alrededor de 1 millón 398 mil 634 niños, niñas y adolescentes, que conforman el nivel de educación básica en Chiapas estarán incursionando por primera vez en la historia del sistema educativo mexicano bajo la modalidad de enseñanza a distancia, a través de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Públicas y Privadas, pero que deja dudas por la extensa brecha social que prevalece en diversas localidades de la entidad.

Sin duda, el regreso a clases por televisión es positivo ya que garantiza la cobertura, pero la modalidad quedó corta porque no utilizó todas los instrumentos y herramientas disponibles, lo que deja ver una falta de integralidad en el modelo educativo, consideró Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, doctora en Filosofía de la Ciencia.

“El problema es que estamos ante una situación tan compleja que la medida se queda muy corta… la hace tantísima integralidad. Se avanzó en cubrir, pero no se avanzó en enfrentar desde distintos ángulos lo que está pasando en nuestro país… me parece que faltó escucha con el magisterio, que llevaba meses y meses de trabajo colegiado intentando idear alternativas”, puntualizó.

Ante este panorama, padres de familia del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas “Dr. Belisario Domínguez Palencia” (Cebech), manifestaron desconocer el modelo televisión de aprendizaje a distancia ya que los docentes no han querido contestar las dudas de los padres y tutores de los menores de edad.

“Sí, es preocupante el no saber cómo vamos a hacerle, porque el secretario de Educación de todo el país, ya dijo los horarios de las clases en la tele. Pero, en nuestro caso que tenemos a nuestro hijo en la Cebech, no responden las llamadas. Es más, la maestra que da la clase de artística una vez a la semana, mandó un mensaje al grupo que WhatsApp en donde pide que no se le manden mensajes, menos entre semana y que ella solo va a mandar tareas y que no va a dar ninguna clase virtual”, comentó Yadira “N”, madre de familia.

SE REQUIEREN TEXTOS

Otro problema que causa incertidumbre, dijo Sandra Fernández, madre de familia en la Escuela Primaria “Rosario Castellanos” de Tuxtla Gutiérrez, es la no entrega de libros de textos gratuitos a tiempo en los centros educativos, ya que este artículo resulta de suma importancia para que los niños, niñas y padres familia para poder orientar a una educación acompañada a los menores.

“Los libros aún no los entregan, ya cobraron la inscripción y todo, pero de los libros no dicen nada”, denunció.

Hasta el momento han sido pocas las escuelas públicas que han convocado a reunión virtual a padres de familia, pero con la nulidad de dar a conocer a detalle el programa a desarrollar en este año escolar.

Sin embargo, el secretario de Educación en México enfatizó durante los últimos días que los mismos tutores, padres y madres de familia, recibirán una capacitación que iniciará a las 7:30 de la mañana para poder auxiliar a los estudiantes.

Además, reiteró que para impartir la educación a través de los medios públicos se llegó a un acuerdo para que la señal sea totalmente limpia y sin interrupciones, donde además garantizó que no habrá ningún tipo de publicidad o anuncio político, partidista y de gobierno para dedicar al cien por ciento los contenidos educativos a los niños y jóvenes.

En este sentido, especificó que para los alumnos de preescolar se trabajó en dos opciones para que los infantes puedan aprender desde casa a través de la opción 1 en el Canal Once (11.2) o Televisa (5.2) en un horario de 8 a 9 de mañana, mientras que la opción 2 consta del Canal 3.2 en un horario vespertino de 3 a 4 horas.

PRIMARIA

Mientras que para alumnos de primaria de 1 año tienen la opción 1 a través de un horario 9:00 a 11:30 de la mañana en los canales: Canal Once (11.2), Televisa (5.2); mientras que la opción 2 consta de un horario de 12 a 3:30 de la tarde a través del canal 7.3 de TV Azteca.

Para los niños y niñas de 3 grado, tienen la opción 1, bajo un horario de 11 a 1:30 en el Canal Once (11.2) y Televisa (5.2); mientras que la 2 va de las 3 a 5:30 de la tarde en el canal 7.3 de TV Azteca.

Para los de 3 año se encuentra la opción 1, que va de la 1:30 a 5 de la tarde a través del Canal Once (11.2) y Televisa (5.2); mientras que la opción 2 marca un horario de 5:30 a 8 de la noche por el 7.3 de TV Azteca.

Para el 4 grado está la opción 1 que va de las 4:30 a 7 de la tarde en el Canal Once (11.2) y Televisa (5.2); mientras que la opción 2 va de las 7:30 a 10 de la noche por el 7.3 de TV Azteca.

Para los niños y niñas del 5 grado se encuentra la opción 1 que va de un horario de 7 a 9:30 de la noche por los canales Once (11.2) y Televisa (5.2); pero también con la opción 2 que va de la 7:30 a 10 de la mañana por el 7.3 de TV Azteca.

Y para los estudiantes de 6 grado, estará disponible la opción 1 bajo el horario de 9 a 11:30 de la noche por el Canal Once (11.2) y Televisa (5.2); mientras que la 2 opción va de las 9:30-12:00 de la tarde por el 7.3 de TV Azteca.

SECUNDARIA

Para los alumnos de secundaria, las clases serán transmitidas a través del Canal: Ingenio TV e Imagen Televisión en el canal 3.2.

Para los de primer grado de secundaria se transmitirán las asignaturas de: Lengua Materna-Español; Matemáticas; Ciencias y Tecnología-Biología; Geografía; Artes; Tecnología; Formación Cívica y Ética, e Historia.

Para segundo grado, se transmitirán los contenidos de: Lengua Materna-Español; Matemáticas; Historia; Ciencias y Tecnología-Física, Artes, Tecnología y Formación Cívica y Ética.

Tercer grado de secundaria contará con las asignaturas de: Lengua Materna-Español; Matemáticas; Historia; Ciencias y Tecnología-Química; Artes; Tecnología, y Formación Cívica y Ética.

Sin embargo, en el transcurso de la semana, la SEP dará los pormenores de los horarios, días y contenidos más a detalle de lo que los estudiantes estarán aprendiendo.