En Chamula no creen en el Covid-19

Janet Hernández Cruz/ Diario de Chiapas

“El coronavirus no existe, es una mentira del gobierno, la persona que murió aquí dicen que fue por esta enfermedad, pero no lo creemos, cualquier gripita o tos que tenga la gente rápido dicen que es Covid”, aseguraron habitantes de San Juan Chamula.

Luego que el secretario de Salud de la entidad anunció que una persona de ese municipio falleció a causa del Covid-19, algunos habitantes expresaron que no les interesa si es contagioso o no, por lo que aseguraron que continuarán trabajando de manera normal.

Mientras que otros pobladores dijeron estar preocupados: “No sabemos de dónde vino esta enfermedad, si en verdad existe, si es realmente contagioso, no nos han orientado de cómo protegernos de este virus, nos han dado gel antibacterial pero no nos explican bien para qué sirve, no sabemos nada”.

Cabe señalar que son decenas de pobladores que instalan cada mañana sus puestos de venta en la plaza central de Chamula, sin la mínima protección, la mayoría son mujeres, mientras que los sábados y domingos son miles de personas que asisten a la plaza a vender o a comprar.