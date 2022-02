En SCLC, realizan misas privadas con 15 personas

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, señaló que no ha recibido reportes de celebraciones religiosas masivas como las que se realizaron durante la Semana Santa sin respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia para prevenir contagios de Covid-19.

“Ha crecido la conciencia y el cuidado preventivo de evitar reuniones numerosas. Sigue habiendo quejas de algunas personas de celebraciones, pero yo hablo con los sacerdotes y me dicen que son pequeños grupos y que se tiene el cuidado de que sean celebraciones privadas”, refirió.

Después de una misa que celebró este domingo a las 8:00 de la mañana en el Centro Pastoral, ubicado en la parte posterior de la Catedral, con la presencia de aproximadamente 15 personas, el prelado indicó, “existen distintas actitudes ante la pandemia, por lo que es necesario ir mediando con paciencia, siempre buscando el criterio clave, me protejo para proteger; me cuido para cuidar, siempre bajo el criterio de que nos solidaricemos en una inmunidad que provoquemos nosotros, si nos cuidamos mutuamente ayudamos a que el virus no entre en nuestro cuerpo, en la sociedad, tengamos fe y esperanza en que esto no es sólo una tragedia, sino que nos está ayudando a ver nuestra fragilidad humana, los riesgos de contagio”.

Monseñor exhortó a la población a que no se desesperen, “reaccionemos ante estas situaciones, ni derrumbarnos ni fastidiarnos y sí estar muy sensibles y atentos a los demás, ver cómo podemos ayudarlos; tenemos una forma al alcance: La oración, y tener el corazón disponible para ayudar a los demás”.

Al ser cuestionado de cómo se ha ido adecuando ante esta situación expresó “es una gran ventaja la posibilidad de comunicación telefónica o por medios electrónicos, de esa forma estoy pudiendo tener contacto con todos los sacerdotes, agentes de animación y coordinación pastoral, me dicen lo que están viendo y percibiendo, me llegan las quejas y las peticiones, estoy en contacto con toda la Diócesis desde la comodidad de un lugar, aunque a veces no es mucha porque no tengo muy buena señal en la casa y tengo que buscar otro lugar”, acotó.