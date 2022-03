Enfermero denuncia acoso sexual

M de R / Tonalá

Hasta las oficinas del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” acudió el enfermero Francisco “N” con la finalidad de acusar a Martín “N”, jefe de enfermeros, de acuerdo con el oficio 0175/CDHDO/2020, por violaciones a derechos de la dignidad humana.

En la declaratoria, Francisco “N” relató que desde el 23 de agosto 2019 está designado en el área UCEMI y tiene varios meses de laborar en esa área, cumpliendo con su responsabilidad y desde marzo de 2020 en el área de EECI, en quirófano con el jefe de Enfermería.

“El citado jefe un día me mandó a llamar a través de su personal a su oficina de enlace, donde me comentó que iba a cambiarme a otra área, y me pidió que le firmara un documento para el cambio”

De pronto comenzó a tocar mi cuerpo y decirme “Francisco ayúdame, puedo darte todo lo que quieras y fue que me tocó mi parte íntima para decirme que le hiciera el amor”.

“Somos seres humanos del mismo sexo y no me gustó ese acoso sexual y laboral, siento que se pierde el respeto y repercute en mi actividad de trabajo”, comentó.

El enfermero acudió al Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, con la finalidad de que exista una evidencia y el documento llegué a manos del Sindicato y del Secretario de Salud