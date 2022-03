Entregan ayudas del INAPAM

M de R / Tapachula

El presidente municipal de Tapachula, Oscar Gurría Penagos y la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tapachula, Laura García Arjona entregaron 70 sillas de rueda y 800 tarjetas del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

En las instalaciones del DIF, Gurría Penagos añadió que la parte central de estas acciones es ayudar a los que menos tienen y gracias al ahorro qué se juntó del año 2019 se compraron 70 sillas de ruedas y se entregan de manera transparente a los beneficiarios.

“Se están entregando a cada una de estas personas que lo necesitan, estamos demostrando que se puede ayudar a más gente siendo responsables en las finanzas, pero eso de ayudar es entre comillas, es dinero del pueblo que pagamos a través de impuestos”, aclaró.

García Arjona afirmó que estas 70 sillas de rueda benefician principalmente a los familiares porque facilita la movilidad, para llevarlos al baño, a comer, a dormir y para transportarlos a las consultas médicas de manera más práctica.

“Así deberían llegar siempre estos beneficios, porque los recursos siempre han existido, siempre ha estado, nada más que antes no llegaba a los tapachultecos, no lo estamos dando de nuestra bolsa, no es una caridad personal, es una responsabilidad que tenemos como administradores”, remarcó.

Acto seguido, se hicieron entrega 800 tarjetas del INAPAM, por ello, la Presidenta del DIF Tapachula agradeció al Alcalde Oscar Gurría por continuar con el convenio signado ante el gobierno federal por qué ayuda mucho a los adultos mayores.

“Hacemos un llamado a nuestros abuelitos que no tengan la credencial del INAPAM a que se acerquen al DIF Municipal con identificación oficial INE o IFE, acta de nacimiento original, CURP actualizada, comprobante de luz, agua, teléfono, reciente, todo esto en original y dos copias, además 3 fotografías tamaño infantil en blanco y negro o color, no instantáneas”, detalló.

Otro de los requisitos es proporcionar el nombre completo del familiar directo y sus números telefónicos del adulto mayor en caso de accidente y si viene acompañado por una persona, se requiere identificación oficial INE o IFE del acompañante original y 2 copias, y también número telefónico.