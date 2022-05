Entregan uniformes a los elementos de PC

M de R / Tapachula

La presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda entregó uniformes a personal de la Secretaría de Protección Ciudadana (SMPC), al tiempo que los exhortó a comprometerse todos los días en beneficio de los tapachultecos.

Acompañada por el secretario General, Roberto Fuentes Thomas y el titular de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado, además del personal adscrito a la dependencia municipal, Urbina Castañeda se comprometió a gestionar equipos y herramientas necesarias para el mejor desempeño de sus funciones en beneficio de los ciudadanos.

“Para esta administración es importante que ustedes cuenten con lo necesario para proteger con responsabilidad a la ciudadanía, es un compromiso de este gobierno de puertas abiertas mantener la comunicación adecuada para apoyar a los tapachultecos en caso de cualquier emergencia”.

La Jefa del Ejecutivo Municipal entregó uniformes a 50 elementos de Protección Civil y de los Comités de Participación Ciudadana gracias a la gestión de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) con el que se adquirieron camisas, pantalones, botas, playeras, gorras de protección, cinturones, chalecos y overoles.

Tras la entrega simbólica a seis elementos de la DMPC, la alcaldesa tapachulteca, recordó y exhortó las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y Estatal, para prevenir la propagación del COVID-19, “quiero aprovechar para pedirles que no compartamos información que no sea oficial, no generemos rumores porque esto genera miedo y psicosis; ustedes están para cuidar a la población, a la ciudadanía”.

Asimismo, aprovechó para invitarlos a convertirse en Promotores de la Salud, además de que se establezca en su centro de trabajo las medidas pertinentes recomendadas por las autoridades sanitarias del estado y la federación para evitar la propagación del COVID-19.