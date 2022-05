“Esfumados” 16 millones de pesos

Ramiro Gómez/ Coapilla

La regidora Nidia Adeyne Pérez Estrada de Coapilla afirmó que la Presidenta Municipal, Charito Pérez Pérez, dio a conocer a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la ejecución de obras terminadas en al menos seis comunidades, donde destinó aproximadamente 16 millones de pesos; sin embargo, no están concluidas, en algunos casos ni aparecen obras en ejecución.

Dijo que hace dos semanas, personal de la Auditoría Superior del Estado realizó recorridos en estas comunidades para confirmar el informe 2019 y de lo que va de este año presentado por la presidenta municipal de Coapilla a la Comisión de Vigilancia del Estado.

“En la comunidad de Buena Vista es una escuela, que solamente lograron hacer la base, en Llano Grande fueron dos tramos de pavimentación que ni siquiera tienen alcantarillas, en esta misma comunidad reporta la construcción de una caseta de vigilancia, pero hace cuatro años la construyeron, lo único que hizo la presidenta es mandarlo a pintar, lo cual le puso un costo de 210 mil pesos. En la comunidad de Morelos supuestamente revistió, llegamos a caminar con los auditores y está hecho un desastre. Hay una obra de bacheo en la cabecera municipal, pero hasta ahorita la seguimos buscando y no hemos encontrado nada”, afirmó.

Pérez Estrada aseveró que en días pasados las autoridades municipales y ejidales de Buena Vista, Buena Vista Matasano, Guerrero, Llano Grande, Morelos y Trinidad intentaron bloquear el primer cuadro para exigir a la alcaldesa un informe detallado de los recursos empleados.

“Querían bloquear el municipio porque hay aproximadamente 16 millones y fracción que no se encuentran comprobados. El techo financiero de Coapilla es de 27 millones 700 mil pesos, creo, no tengo bien el dato, pero está por arriba de los 27, entonces es más del 50 por ciento del fondo 3 no está, solamente de un fondo, no sabemos realmente cómo estén los demás fondos con todo el recurso que viene para el pueblo”, expuso.

Concluyó que esperan que las autoridades de Chiapas actúen para que se haga justicia a favor de las comunidades de Coapilla y se esclarezca el destino de los recursos faltantes.