Fallece sentado en sala de espera de hospital

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

Por presunta negligencia médica perdió la vida un hombre de la tercera edad en la sala de espera en el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este martes.

La persona del sexo masculino falleció sentado en la sala de espera del mencionado nosocomio, se supo que sufrió un accidente de tránsito en la zona de Altamirano la mañana del lunes, los familiares lo habían trasladado a dos hospitales, pero en ninguno fue atendido.

El hoy occiso de aproximadamente 80 años de edad, originario del Ejido El Jardín del municipio de Ocosingo, acompañado de sus familiares ingresó al Hospital de las Culturas a eso de las 05:45 de la mañana de este martes.

Se informó que la persona que perdió la vida había sufrido un accidente de tránsito, donde la unidad en la que viajaba se volcó la mañana del lunes en la zona de Altamirano, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital San Carlos de ese municipio, pero no contaban con médicos en ese momento, por lo que no pudieron atenderlo.

Por la noche del mismo día los familiares decidieron trasladarlo a la clínica del Seguro Social en la ciudad de Ocosingo, en donde tampoco fue atendido, ya que requería ser valorado por un cirujano y no contaban con esa especialidad, por lo que finalmente lo trasladaron la madrugada de este martes en un vehículo particular al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, donde fue atendido en el área de la sala de espera de urgencias, minutos después los familiares se percataron que esta persona ya no respiraba.

Más tarde, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena, arribó al lugar para dar fe del hecho y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Semefo y practicarle la necropsia de ley, pero los familiares no permitieron que se llevaran el cuerpo al Semefo, ya que violarían los usos y costumbres, por lo que el Ministerio Público decidió entregar el cuerpo