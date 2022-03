Faltan maestros en San Cristóbal

Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal

Más de 50 padres de familia de la escuela primaria federal “Presidente Juárez” de San Cristóbal de Las Casas, se manifestaron la mañana de este jueves dentro de las instalaciones del inmueble, para exigir a las autoridades educativas solución a sus demandas en beneficio del alumnado.

Los manifestantes señalaron que los menores que cursan el tercer grado no cuentan con un maestro titular desde el mes de agosto del 2019 y que junto con el director Juan Manuel Sántiz Gómez han denunciado esta situación ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, pero hasta la fecha han hecho caso omiso a sus demandas.

“Desde el mes de agosto del año pasado no tenemos maestro del tercer grado, han llegado maestros, pero solo un rato y luego se van, han llevado a cabo cadenas de cambio y para esta escuela no vemos nada, los niños pueden perder el año, no están aprendiendo nada, en total son 32 los afectados”, aseveró Yadira del Carmen Hernández, madre de familia.

Aclaró que desde el mes de enero de 2020, los alumnos definitivamente quedaron sin maestro, sin clases, “en Tuxtla hacen cola los egresados de las normales para buscar una plaza en el magisterio, pero no les dan plazas, desde hace varios días están ahí amontonados esperando una plaza dentro del magisterio de la sección VII del SNTE”.

Aseguraron que a los niños y niñas les están violando sus derechos humanos, sus derechos a la educación, exigimos al Gobierno de la República a través de la SEP que mande un maestro en esta escuela, hemos hablado con los supervisores, inspectores, y nadie se preocupa de las demandas de los padres de familia”.

Finalmente, muy molestos, amenazaron que de no haber una solución a sus demandas podrían tomar el edificio en los próximos días o en su caso tomar la zona escolar 057 ubicada en el sur de la ciudad de San Cristóbal.