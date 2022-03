Gobierno morenista no tiene voluntad para frenar violencia

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

Este año inicia con mucha violencia y va en aumento, comparada con la que se vivió el año pasado, el gobierno federal morenista no tiene capacidad o no tiene voluntad para detener esa violencia que los gobiernos priístas y panistas crearon en nuestro país, señalaron los integrantes de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal.

Lo anterior al recordar a los mártires de Acteal con una ceremonia religiosa celebrada la mañana de este miércoles en el centro de la comunidad de Acteal. Cientos de integrantes de las Abejas se concentraron en el centro de la localidad, quienes recordaron sus muertos con una oración, con velas, flores, cantos en memoria de sus familiares asesinados el 22 de diciembre de 1997.

A través de un comunicado señalaron que el gobierno buscó la manera de dividir la Organización de Las Abejas en el año de 2008 y posteriormente un grupo de sobrevivientes de Acteal se dividieron en el año de 2014, este último grupo es el que está negociando con el gobierno federal una solución amistosa y reparación de daño por la Masacre de Acteal.

“Recientemente se reunieron con el secretario general de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, al respecto, nosotros como sobrevivientes de la masacre de Acteal y la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, único órgano de legítima autoridad queremos aclararle esto, que el grupo con quien está dialogando no son de “Las Abejas”, nosotras y nosotros no pedimos solución amistosa, porque la vida de nuestros padres, madres y hermanos y hermanas, hijas e hijos, no se reparan con infraestructuras, con cementos o varillas, nosotros lo que pedimos es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emita el informe de fondo en donde responsabilice al Estado mexicano por la masacre de Acteal y se lleve a juicio tanto a los autores materiales e intelectuales de la Masacre, quienes hasta la fecha siguen libres”, aseveraron.

También se deslindaron sobre el evento realizado por el secretario de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, derivado del conflicto entre Aldama y Chenalhó, “ahí se menciona que estuvieron representantes de Las Abejas, estos supuestos representantes de Las Abejas, son los que se dividieron en el año de 2008 y que siempre han buscado apoyos económicos acosta de la sangre de Acteal”.

Finalmente, exigieron como Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, integrantes del Congreso Nacional Indígena a los funcionarios del gobierno en sus tres niveles respeto a la identidad, trabajo y proyecto político autónomo.