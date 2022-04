Gran trifulca arman extracontinentales

M de R/ Tapachula

Vecinos de la colonia Las Vegas manifestaron su hartazgo debido a la ineptitud con que se maneja la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Yadira de los Santos Robledo, pues este miércoles por la tarde se armó tremenda trifulca de afroamericanos al estilo safari, con piedras y palos, dañando algunas ventanas y carros que se encontraban cerca de esta estación migratoria.

Los migrantes protestaban por falta de atención para la entrega de sus papeles de regulación, los cuales son indispensables para continuar hacia la frontera norte de México.

“Esto ya es el colmo de los colmos, pues aparte de que esta área de Regulación Migratoria que ya no queremos aquí, ahora nos tiene expuestos a contagios de esta pandemia, ya varios vecinos tenemos síntomas de esta enfermedad, ahora nos ponen en riesgo en la integridad física de nuestras familias, pues no sabemos qué tipo de personas llegan a documentarse y por cultura sociológica sabemos que África ha estado en conflictos guerrilleros y no se tientan el alma para asesinar a personas, pues están acostumbrados a ese tipo de problemas sangrientos desde niños”, expresaron atemorizados.

Hay que recordar que otro conflicto que se dio fue hace algunos meses en las oficinas de la Comar, donde hubo un migrante lesionado con arma blanca, es por eso que hacen un llamado al alto Comisionado, Francisco Garduño Yáñez, para que ponga un alto y atienda de manera responsables a este tipo de migración extracontinental, centroamericana y cubana.

Diariamente siguen entrando grupos de extranjeros por el río Suchiate y es un cuento de nunca acabar, “nosotros pedimos que se busque una solución contundente para poner orden en este tema, pues cualquier extranjero entra como si nada, sin ninguna documentación, llega a Comar y le extienden su documento, es ahí donde empiezan los problemas pues adquieren derechos como refugiados y le pierden el respeto hasta a las autoridades mexicanas, es por eso que Tapachula se encuentra saturado de gente extranjera y se potencializa más con la ineptitud del INM”.