Habrá protocolo

M de R/ Tonalá

Con las más altas medidas sanitarias que brinden seguridad a las familias que lleguen a las instalaciones del Panteón Municipal, de manera coordinada con los tres niveles de gobierno se implementarán las acciones de salud para la celebración del Día de Muertos, los días primero y dos de noviembre.

El Ayuntamiento que preside Manuel Narcia Coutiño, preocupado por la salud de los habitantes, los ha exhortado a que acaten las medidas sanitarias utilizando el cubreboca, gel desinfectante, lavarse las manos con jabón y llevando la sana distancia para evitar contagios de coronavirus.

Por lo que en coordinación con los tres niveles de gobierno se acordó que en la celebración del Día de Muertos el cierre de calles principales en perímetro de accesos al panteón, instalación de filtros sanitarios y de seguridad en accesos, señalización de entradas y salidas, establecimiento de vendedores ambulantes en las afueras del campo santo, no acceso a vehículos ni públicos ni particulares, no acceso a vendedores ambulantes, por seguridad las personas vulnerables no deben ir (adultos mayores y embarazadas), el acceso será restringido (2 personas por familia) y prohibido acceder con bebidas alcohólicas.

Por otra parte, las autoridades municipales pidieron a las personas que llegaran a depositar las flores a sus difuntos a que respeten el horario de apertura del panteón que será desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.