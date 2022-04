Huixtlecos preparan protestas

Álvaro López / Huixtla

Agentes rurales, comisariados ejidales y presidentes de reconstrucción de caminos de la totalidad de comunidades de la zona alta de este municipio ya cansados de las burlas, mentiras y soberbia del alcalde José Luis Laparra Calderón y al descubrir el engaño con la reconstrucción de caminos, al no entregar a documentación ante instancias estatal como federal para que se rehabilitaran las carreteras, se preparan para realizar levantamientos, entre otros actos de protesta a nivel municipal, regional e incluso nacional hasta hacerse escuchar y dispuestos a exhibir al mal alcalde.

Indicaron los representantes de labriegos que desde los inicios de este gobierno integraron la documentación requerida para la rehabilitación de los caminos, siendo este un acuerdo de campaña, por lo cual seguidamente bajaban para preguntarle al alcalde sobre cuáles eran los avances que llevaba tal documentación, toda vez que ya se encuentran a dos meses y medio del inicio de la temporada de lluvias y no desean quedarse incomunicados.

Aseguraron que por más de un año y cuatro meses obtuvieron como repuesta del alcalde: “Ya lo estoy viendo en Tuxtla y México”, “me dicen que muy pronto aterrizarán los recursos”, “tengan paciencia muy pronto me darán las respuestas y con ello los recursos para que se rehabiliten sus caminos”. Por lo que cansados de escuchar tales respuestas decidieron los últimos días del pasado mes de febrero, en comitiva trasladarse a la capital del estado y al entrevistarse con personal de infraestructura y de la Secretaría de Comunicación y Transportes grande es su sorpresa al escuchar, que no existe integración de documentos del municipio de Huixtla para la rehabilitación de esos caminos, toda vez que el Ayuntamiento no los ha integrado.