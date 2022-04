Inaugura Pancho Nava calles nuevas

M de R/ Cintalapa

Concluyendo el año con resultados positivos para el municipio en materia de obra pública y cumpliendo proyectos en tiempos y forma, el presidente Pancho Nava inauguró calles pavimentadas, así como rehabilitación del sistema de agua potable y de la red de drenaje en el barrio Santa Cruz.

El proceso final de un proyecto estructurado, gracias a la coordinación entre sociedad y gobierno, que ha rendido el fruto para un barrio que estaba en el olvido. Hoy se unen vías de tránsito y se mejoran los servicios públicos.

“Nos comprometimos y hoy cumplimos, era imposible transitar por estas zonas, el transporte público no finalizaba su recorrido y muchas familias carecían de los servicios, hoy la historia cambia para bien, no solo tiene esta calle con pavimento, si no también servicios de primera necesidad”, puntualizó el edil.

El desarrollo del municipio con obras de gran impacto, ha sido primordial para esta administración, por ello la participación ciudadana y la comunicación son fundamentales para fortalecer relaciones y continuar con el proceso de transformación.