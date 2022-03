Incomunicadas 12 comunidades

M de R / Cortesía Asich

Están incomunicadas hasta ahora: San Antonio Nuevo León, Los Arrallanes, El Ciprés, José Castillo Tielmans, Río Blanco, Tepeyac, Triunfo La Laguna, La Ceiba, La Ceibita, Porvenir Pinotec, La Frontera y Pueblo Nuevo Sitalá

Doce comunidades del municipio de Simojovel se encuentran incomunicadas desde hace más de ocho días, desde el 15 de este mes, debido a que pobladores del ejido Las Maravillas bloquean el camino, inconformes porque la presidenta municipal, Viridiana Hernández Sánchez no les ha cumplido sus demandas.

Rodrigo Mayor, comisariado ejidal de Pueblo Nuevo Sitalá, el lugar más apartado de la geografía de este municipio, sostuvo que lo desafortunado es que hasta ahora las autoridades estatales no han intervenido, a pesar que han informado de la situación desde el primer momento.

Por esa razón, la gente de Las Maravillas ya amenaza este lunes con derribar un puente, lo cual complicaría más la situación, porque si el Ayuntamiento de Simojovel no quiere cumplir demandas mínimas que le plantea esa localidad, menos que construya de inmediato otro puente.

Las comunidades que están incomunicadas hasta ahora son San Antonio Nuevo León, Los Arrallanes, El Ciprés, José Castillo Tielmans, Río Blanco, Tepeyac, Triunfo La Laguna, La Ceiba, La Ceibita, Porvenir Pinotec, La Frontera y Pueblo Nuevo Sitalá.

No se qué tanto peso tenga Gilberto Martínez Andrade, Síndico Municipal como para que la Secretaría de Gobierno no intervenga a pesar de que ya se dijo como están las cosas por aquí, sostuvo la autoridad ejidal, quien reveló que lo mismo le ha hecho a ellos de Pueblo Nuevo Sitalá el Ayuntamiento de Simojovel, firmándoles minutas de acuerdo que no ha cumplido, aseveró.

Dijo que en el caso de Pueblo Nuevo Sitalá, por tratarse de un lugar con capacidad para ser declarado en municipio libre, las demás comunidades acuden a ellos para gestionarles sus necesidades, pero no encuentran respuestas porque el Síndico es el que determina en el Ayuntamiento de Simojovel, a la esposa solamente la tiene de títere.

El 21 de mayo de 2019 y el 17 de octubre se firmaron una minuta de acuerdos, con Gilberto Martínez Andrade, donde se comprometían las autoridades a entregar 15 hojas de láminas por cada ejidatario a más tardar el 20 de marzo de este año, pero hasta ahora no ha cumplido.

Por eso, ante el bloqueo en Las Maravillas, solicitan la intervención urgente del gobierno para que acerquen a la presidenta municipal a un diálogo con los inconformes, porque resulta que desde el viernes la han estado tratando de localizar, pero apagó su teléfono celular.

Asimismo, anotó que en el caso particular de su ejido, esperan la resolución de los tribunales, para que el Ayuntamiento entregue los recursos que le corresponden a Pueblo Nuevo Sitalá de manera directa, porque en el Ayuntamiento politizan la ministración de los recursos.

Inclusive, reveló que han pedido a la Auditoría Superior que vengan a auditar las pocas obras que se han hecho, pero nunca llegan, por lo que esperan que el gobernador pueda intervenir.