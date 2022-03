Incontrolables, los robos en Berriozábal

Gilberto Díaz Moreno/ Berriozábal

Mientras el alcalde de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alba, mantiene su atención en construir su mansión en el Barrio de Guadalupe, introduciendo pavimentación, drenaje y alumbrado público en las calles aledañas, la ola de ilícitos y robos a casas habitación siguen incrementando sin que autoridad alguna pueda detener a los responsables de los atracos que se han cometido en esta cabecera municipal.

Un caso reciente es el del expediente RA 0014-12-0403-2020, donde la agraviada después de denunciar los hechos ante la autoridad de la Fiscalía General del Estado, en la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Berriozábal, comentó que su asunto no tiene ningún avance, debido a la lentitud para llevar a cabo las investigaciones.

Es responsabilidad del edil Zebadúa Alba garantizar la seguridad a toda la ciudadanía, cosa que no está realizando, debido a que también se mantiene ocupado en planear su reelección como presidente, aunque muchos ciudadanos no lo quieran pues su trabajo realizado hasta el momento, deja mucho que desear, debido a que no existen obras de beneficio social.

Algunos ciudadanos de este municipio dijeron que los ilícitos y robos que se han cometido también se debe a la presencia de personas identificadas en la organización MOCRI, esos que fueron desalojados del fraccionamiento Magali, hace unos meses y al parecer, ahora andan delinquiendo por las diversas colonias de esta población.

Es por ello que exigen al gobierno municipal garantías de seguridad tanto en casas habitación, negocios y en la vía pública, ya que, de lo contrario, los diversos sectores de la población podrían iniciar con organizarse y salir a protestar por las calles en repudio de este gobierno que no ha podido implementar medidas de control contra la delincuencia que está cometiendo robos que no son esclarecidos.

No descartan que los malvivientes tengan nexos con los cuerpos de seguridad municipal o de alguna otra autoridad en el municipio, pues vienen actuando de manera impune, pues nunca se sabe del paradero de las cosas que roban en los casas o negocios.