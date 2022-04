Inician proyecto canino

Janet Hernández / SCLC

La Asociación Internacional Italiana “Trust Your Free Dog” en colaboración con el proyecto “Perro de barrio” bajo la supervisión del Centro de Control Canino Municipal de San Cristóbal Las Casas, puso en marcha el proyecto de monitoreo de la vida y movimientos de los perros callejeros.

Así lo dio a conocer Federica Nuziata, integrante del proyecto, quien dijo que el proyecto inició el 21 de marzo, para conocer el comportamiento de algunos ejemplares caninos en la vía pública, a través de un collar que trae integrado un GPS, el cual ayudará a conocer sus movimientos, horas de descanso, lugares que recorre durante el día, entre otros aspectos.

Señaló que el collar fue puesto a un perro callejero del centro histórico de nombre “ Mufasa”, en donde trae impreso un número de teléfono y el GPS en cuál está conectado con una cuenta privada, por lo que pidió a la ciudadanía su colaboración y no mover o quitarle el aparato al perro.

“El GPS está conectado a una cuenta privada y no tiene sentido quitárselo al perro porque no se puede utilizar si no se tienen los datos de quién abrió la cuenta”, expresó.

Finalmente, destacó que se busca que otras organizaciones internacionales se sumen a esta búsqueda de integración entre los perros de la calle y la ciudadanía.