La enfermedad silenciosa que destruye progresivamente

La diabetes mellitus en particular la de tipo 2 o predominantemente del adulto es una enfermedad, terrible que no suele ser bien comprendida por los pacientes y que se acompaña de un efecto altamente destructivo desde que se diagnostica hasta el momento en que acaba con el paciente. La enfermedad en cuanto a los cambios básicos que produce es un trastorno neurovascular que daña de manera importante a las terminales nerviosas, de ahí los calambres que le caracterizan generalmente acompañados de una serie de daños vasculares que entre ambos producen un efecto sumatorio catastrófico.

La enfermedad suele dañar vasos y nervios de todo el cuerpo, teniendo como blanco primario a órganos tan importantes como el hígado, el corazón, el cerebro y sobre todo, el gran blando para su efecto destructivo, los riñones, los cuales son destruidos progresivamente hasta que dejan de funcionar totalmente y requieren apoyo de diálisis peritoneal, hemodiálisis e incluso trasplante renal.

Utilizando palabras sencillas podemos decir que la diabetes mellitus a través de una incapacidad progresiva de manejar azucares grasas y proteínas en el cuerpo humano se acompaña primero de daño neurovascular por intoxicación con azúcar ya que la enfermedad se caracteriza por tener cantidades elevadas y en ocasiones muy elevadas de carbohidratos primero en la sangre invadiendo progresivamente a los tejidos. Después de este daño inicial se llega a la destrucción de los tejidos, cuando por ejemplo se afecta el hígado que suele suceder muy tempranamente aparecen efecto de insuficiencia hepática, como anemia que suele acompañarse progresivamente de fatiga, cuando comienza la destrucción del corazón aparece la llamada cardiopatía diabética acompañada por arritmias, insuficiencia cardiaca y en muchas ocasiones infartos de difícil manejo, porque se presentan en un corazón enfermo, en un cuerpo enfermo. El cerebro también sufre insuficiencia cerebral, con irritación alteraciones de la conducta y en caso graves infartos de diversa gravedad que suelen causar gran incapacidad para el ser humano, pero déjenme darle un espacio al órgano más importante del cuerpo humano en relación con la diabetes mellitus, su majestad; el riñón es sobre todos los órganos el que resiente desde luego por sus funciones el exceso de glucosa en la sangre podemos imaginar que en una cubeta con miel sumergimos a los riñones y estos van mirando sus funciones bloqueadas por encontrarse inmersos en un medio con abundante glucosa, conduciéndolos a la atrofia y la muerte final, solo que cuando están completamente destruidos si el paciente no es apoyado con algún medio de filtración el también va a morir de una manera que es frecuentemente observada la insuficiencia renal crónica.

Si tienes diabetes tipo 2 y te sientes cansado, la fatiga es un síntoma que a menudo se asocia con la enfermedad por afección de prácticamente todos los órganos del cuerpo humano algunos más que otros, pero indudablemente todos son afectados. Hay muchas causas posibles, incluyendo, desde complicaciones relacionadas con la diabetes hasta afecciones subyacentes como las infecciones de cualquier órgano del cuerpo humano. De tal manera que en estos días de pandemia se entiende porque la mortalidad entre los pacientes afectados de Diabetes Mellitus es tan elevada, así que debemos hacer dieta, ejercicio y usar cubrebocas.

Simplemente con el hecho de controlar la diabetes a diario es posible recuperar energía progresivamente, aunque siempre es necesario tomar otras medidas. Aquí debemos entender, sin embargo, que la causa más común de consumo de los elementos corporales, grasa, hueso, musculo, etcétera no es nada raro que una observación del paciente con glucosa mal controlada es un adelgazamiento corporal algunas veces muy marcado es la glucosa en sangre no controlada, de tal manera que es necesario insistir que con la diabetes tipo 2, un control deficiente del azúcar en sangre suele dar lugar a hiperglucemia o a un nivel alto de azúcar en sangre, lo que puede causar fatiga entre otros síntomas. la glucosa alta en sangre no es la única causa de esta sensación de desgaste corporal. “Algunas personas, se deshidratan porque sus azúcares en la sangre son tan altos que los mecanismos de eliminación de estos excesos de glucosa conducen a un aumento de la micción. La fatiga, en parte, proviene de la deshidratación”, y puede ser un dato importante de que ya se encuentra presente la enfermedad renal en diversos niveles de gravedad. Las afecciones y las complicaciones relacionadas con la diabetes son factores adicionales que pueden contribuir al cansancio. Se sabe que cuando las personas han tenido diabetes tipo 2 durante mucho tiempo, pueden desarrollar daño en sus riñones, corazón e hígado. “Las anomalías en estos órganos también pueden causar fatiga”, debido a que van perdiendo sus capacidades de función normal y el ejercicio diario puede ser una exigencia que los somete a un trabajo extraordinario. Con una reserva de energía tan limitada se entiende que la fatiga es demasiado fácil de adquirir. En el estudio sistemático del paciente diabético también es necesario comprobar el nivel de la hormona tiroidea. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades tiroideas, especialmente hipotiroidismo. “Una tiroides lenta junto con la diabetes puede ser otra causa de fatiga sensible en los pacientes con mal control de su glucosa”. En el protocolo de estudio de la fatiga en el paciente diabético también es necesario estudiar los medicamentos que están siendo usados en el tratamiento, y de ser necesario reajustados o cambiados, se debe considerar que como la fatiga puede ser un efecto secundario en algunos medicamentos, especialmente los utilizados para controlar la presión arterial como betabloqueantes, se debe estudiar cuidadosamente por el nefrólogo las condiciones del metabolismo terapéutico del corazón hígado y riñones. La diabetes tipo 2 es una enfermedad compleja que se asocia con numerosas comorbilidades, como la obesidad, el colesterol alto, la presión arterial alta y el nivel alto de azúcar en sangre. Las personas con diabetes que descuidan su salud debido a la fatiga y otros síntomas se ponen en mayor riesgo de desarrollar complicaciones. A menudo se descuidan los factores psicológicos, como la depresión o sentirse abrumado por su diagnóstico o complejidad de la atención médica, que pueden contribuir en gran medida a sentir “baja energía”. Para reducir la fatiga y el riesgo de otros síntomas y complicaciones, es importante trabajar con un equipo de atención médica entrenado en el conocimiento y majeo cuidadoso de la Diabetes Mellitus para asegurar de que se están obteniendo controles adecuados de la diabetes y cualquier condición de comorbilidad, y eso incluye tomar decisiones de estilo de vida saludable. El equipo médico debe ser liderado por el nefrólogo y contar con internista, gastroenterólogo, cardiólogo y contar en algunos casos con cirujano entrenado en el manejo del paciente diabético. “Las personas que tienen un estilo de vida saludable, que hacen ejercicio todos los días, comen bien, beben mucha agua y toman sus medicamentos adecuadamente, tienden a sentirse bien y retrasar en gran medida las complicaciones de la enfermedad”. Entre los vicios de control de la enfermedad y con hábitos deficientes del ejercicio y la dieta se encuentran aquellos que son un poco lentos con el ejercicio, o comen en exceso, o no comen todo el día y luego comen demasiado por la noche, y olvidan sus medicamentos, esos son los que a menudo comienzan a tener complicaciones”. La fatiga y los dolores de cabeza son las complicaciones más comunes de los pacientes que no están bien tratados. Si estás controlando la diabetes tipo 2, ya sabes que la prioridad es mantener el azúcar en sangre en un rango saludable a través de la dieta, el ejercicio y, si es necesario, los medicamentos, con eta mecánica de tratamiento podemos esperar que se retrasen las complicaciones de salud. También es importante añadir el control del cardiólogo en el paciente diabético ya que la cardiopatía del paciente diabético es una causa de gran morbi-mortalidad. Se sabe a la fecha que el 93 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo alto o muy alto de un evento cardiovascular mortal en un plazo de 10 años cuando sus niveles de glucosa en sangre monitorizados por medio de la Hemoglobina Glicosilada son deficientes.

Además, el riesgo cardiovascular puede aumentar hasta un 53 por ciento en aquellos que tienen un riesgo muy alto (mayor del 10 por ciento de riesgo) condicionado por su propia diabetes. Estas personas suelen tener enfermedades cardiovasculares, daños en los órganos del cuerpo agravados por uno o más de tres factores de riesgo, como fumar, hipertensión o tener más de 50 años. Casi el 40 por ciento de estos pacientes con una historia de mal control de su glucosa sanguínea tiene un riesgo alto (riesgo del 5 al 10 por ciento) para desarrollar una enfermedad cardiovascular sintomática con riesgo elevado para eventos isquémicos graves. Estas personas suelen tener diabetes durante más de 10 años y otro factor de riesgo como la obesidad. Algunos pacientes tienen un riesgo moderado (menos del 5 por ciento de riesgo) en relación con factores como edad menor a 50 años que tenían diabetes durante menos de 10 años y ningún otro factor de riesgo.