“La manifestación por el ex asilo de ancianos era antes”

Pepe Rey / San Cristóbal

La manifestación para rescatar el espacio que antes albergaba el asilo de ancianos “San Juan de Dios” debió hacerse años atrás y no ahora que es propiedad del Gobierno del Estado y se encuentra en comodato para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), donde se proyecta sea un espacio cultural y se encuentra en proceso de restauración, consideró el director de la Casa de la Cultura, Emilio Gómez Ozuna.

“Esa manifestación debió haber sido hace dos años cuando se sabía que se iban a mover los viejitos, yo estoy de acuerdo en que los viejitos son prioridad, que deben tener un lugar digno, pero pues yo creo se tardaron en hacer manifestación, qué bueno que se ocupen de los viejitos, nosotros tenemos, cada uno tiene su población a beneficiar, en mi caso son los niños y la cultura”.

En entrevista, comentó que tuvo la fortuna de recibir la posibilidad de rehabilitar dicha propiedad que se encuentra en el Centro frente a la Plaza Catedral, “nosotros lo activamos con los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo limpiamos, los baños no sirven, no sé cómo vivían los viejitos ahí, a lo mejor estaban el abandono, ahora están en nuevo espacio, se les construyó, que por cierto no conozco”.