Lamentan poca convocatoria en concurso de Crónica en SC

Pepe Rey / San Cristóbal

María Enedina Domínguez Díaz, presidenta del Consejo Municipal de la Crónica de esta ciudad, lamentó la poca convocatoria que tuvo el Concurso de Crónica de la Cuarentena Infantil y Juvenil, donde en total únicamente se recibieron 30 trabajos, pese a que la convocatoria estuvo abierta del 18 de abril al 17 de mayo.

En entrevista, dijo que los trabajos de los triunfadores se darán a conocer a través de la primera edición de la gaceta informativa de esa agrupación cultura que se dará próximamente, y el objetivo del Concurso fue también dar pauta para la creación del Consejo de Crónica Infantil y Juvenil, aunque la convocatoria fue muy poca.

“El objetivo era que participaran haciendo crónica de su barrio, de algún personaje, festividades, de algún acontecimiento familiar o inédito, que los chicos arrastren el lápiz, se le agradece también a los padres de familia, pero nos hubiera gustado más participación, esperábamos más trabajos debido a que muchos se encuentran en casa”, señaló.

Domínguez Díaz dijo que esperaban por lo menos entre 100 y 200 trabajos, ya que se prestaba la situación de la cuarentena, pero no hubo mayor participación, “nos preocupa lo que está pasando porque es una ciudad con tradiciones, pero la juventud no se involucra en temas culturales, no hay un buen ejemplo tampoco, y no hubo la respuesta deseada”.

Detalló que la categoría infantil era de 6 a 12 años y la juvenil de 13 a 18, donde esperaban historias sobre colonias nuevas, calles, “hay muchos personajes que pudieron haber investigado, hay premios, el incentivo económico es de 500 pesos, queríamos fuera más pero la situación por la que atravesamos con el Coronavirus no nos permitió hacerlo”.

“No hemos terminado de leer todos los trabajos, daremos a conocer a los ganadores después, los miembros del Consejo de Crónica nos vamos a reunir de forma virtual para deliberar y evaluar los trabajos”, acotó.

Por último, recomendó a la juventud y a la niñez consultar libros que son la mejor fuente de conocimiento, ya que en internet circula mucha información falsa de gente que se hace pasar por cronistas o historiadores y fallan muchos en los datos que proporcionan.