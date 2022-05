Las verdaderas Abejas de Acteal no se venden

Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal

Integrantes de la Mesa Directiva de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal consideraron que la disculpa pública del Gobierno Federal para algunas familias y víctimas de la masacre de Acteal no es suficiente, ya que el Ejército debe ser investigado, así como otros altos mandos y ser llevados a juicio.

A través de un comunicado, cuestionaron a Alejandro Encinas sobre la supuesta solución amistosa, que califican como un engaño para que el Gobierno Federal se pueda lavar las manos y aparentar que la gestión de López Obrador es diferente.

“Pensaría el gobierno que nos íbamos a cansar, que las repetidas injusticias que han cometido con nosotros, año con año, iban a matarnos por dentro, que el dolor iba a terminar por dejarnos callados, nosotros como verdaderos integrantes de las Abejas jamás vamos a aceptar una solución amistosa”, aseveraron.

Indicaron que después de lograr dividir a la organización y a los sobrevivientes y familiares de los mártires de Acteal, el gobierno pensaría que se iban a quedar calladas las verdaderas Abejas, “pensaron que podrían perder la esperanza de seguir luchando, las abejas no se cansan, ni se venden, menos aceptan disculpas”.

“Pensaron que nos conformaríamos con cualquier ayuda o apoyo para nuestra familia, no se vale con una disculpa pública que no llega a la raíz de la verdad, que deja en la impunidad a todos los responsables y por ello no garantiza que no pueda volver a suceder un Acteal en nuestras tierras”, expresaron.

Finalmente, los integrantes de la mesa directiva de las Abejas, Simón Pedro Pérez López, Hilario Jiménez Pérez y Francisco López Sántiz, ratificaron que no se conforman con migajas de justicia, y que los sobrevivientes e integrantes de las verdaderas Abejas jamás se venden con el gobierno, como lo hicieron recientemente integrantes del concejo de las Abejas.