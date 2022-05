Llaman a no escriturar en áreas ecológicas

Pepe Rey /Diario de Chiapas

Notarías han sido avisadas para que no escrituren lotes irregulares y las inmobiliarias han sido notificadas para no dar difusión de compra-venta a predios que se encuentran en zonas ecológicas, y también a Comisión Federal de Electricidad a no introducir luz esos terrenos para evitar la urbanización sin orden y legalidad, informó la directora de Planeación y Desarrollo Urbano municipal, a cargo de Ana María Pérez Álvarez.

“Estamos participando en una mesa interinstitucional con autoridades estatales y federales para conjuntar acciones en defensa de los humedales, el Ayuntamiento ha hecho varias acciones en la misma defensa, como la notificación al Registro Público de la Propiedad de la situación en la que se encuentran los humedales y por qué es importante su defensa, también se notificó a catastro del Estado”.

Pérez Álvarez dijo que es necesario la ciudadanía haga conciencia de que es importante la conservación de los humedales, “colocamos 5 espectaculares; en el acceso a San Cristóbal por la carretera de cuota a Tuxtla se pusieron 3 y 2 en el Eje Vial con información para que sepan de qué se trata los humedales y la no construcción en estas áreas”.

“El llamado es a que se abstengan de estar autorizando las subdivisiones en terrenos de conservación ecológica, sabemos que en esos predios con base a la carta urbana se debe contar mínimo con 5 mil metros cuadrados, en esa subdivisión de esa zona, están lotificando en muchas áreas que estamos notificando para que se acerquen y se regularicen, pero en esa zona definitivamente está prohibido”.

Asimismo, comentó que han realizado suspensiones, clausuras y hasta han iniciado procesos ante el quebrantamiento de sellos de la autoridad ante el Ministerio Público, “la falta no solo es retirar el sello, sino seguir con la construcción, estamos en coordinación con otras dependencias que necesitamos nos apoyen porque existe un programa de ordenamiento territorial, que eso también impacta en la zona de urbanización”.

Finalmente, la funcionaria municipal dijo que en este caso no han aceptado ninguna subdivisión de esos predios, con las medidas que no cumplan, “sin embargo existen muchos permisos de administraciones pasadas dentro de los cuales no solicitaron los cambios de uso de suelo o cambios de densidad de población, con eso se provoca que en algún momento una persona justifique sus acciones”.