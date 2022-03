Llaman a no exponer a niños por “calabacita”

Pepe Rey / San Cristóbal

Mila Morán Morales, integrante de la Iniciativa Ciudadana Covid-19 de esta ciudad, hizo un llamado a todos los padres y madres de familia a no exponer a los niños a salir a pedir “calabacita”, en los próximos días donde se celebra Todos Santos y el Día de Muertos y de esta forma contribuir para evitar un repunte de casos.

Entrevistada vía telefónica, mencionó que la pandemia aún no termina y la ciudad cuenta con varios casos, además de que hay que tomar en cuenta que en algunos estados de la República hay repuntes importantes, por ello se debe continuar con las medidas sanitarias y evitar exponer a los niños al salir a la calle en estas fechas.

“Hay alternativas, se pueden hacer muchas actividades lúdicas en familia, hacer concursos de disfraces sin salir de casa, reuniones virtuales, hay muchas alternativas para no exponerse y frenar el repunte, que no vuelvan a surgir muchos casos, nuestro centro de llamadas ha atendido un total de 160 casos y aunque ahora han bajado las llamadas, eso no puede ser un parámetro”.

Morán Morales señalo que este Día de Muertos será diferente, ya que muchos se encuentran aún en duelo por la pérdida de un familiar o ser querido a causa del coronavirus, por lo que puso a disposición el número 961 454 00 33, donde cuentan con apoyo psicológico y emocional.

Finalmente, aclaró que no cuentan con datos oficiales, pero han notado que hay muchos casos de Covid-19 vigentes, así que reiteró el llamado de quedarse en casa y seguir las recomendaciones sanitarias, como guardar la sana distancia, usar cubrebocas, el lavado de manos constante, “cosas importantes que debemos hacer y conservar”.