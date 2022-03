Miles de estudiantes no iniciaron clases virtuales

Ramiro Gómez/ Diario de Chiapas

En la región Mezcalapa, muchos niños y niñas no podrán seguir las clases de manera virtual debido a que existen comunidades marginadas que no tienen los recursos básicos para recibir sus clases en línea o a través de un aparato de televisión, informó el director de la escuela primaria Cuauhtémoc de Copainalá, Oleguer Marroquín Indalí.

Ante esta situación, maestros y maestras deben implementar una estrategia alternativa para brindarles la educación a los alumnos más apartados de las cabeceras municipales, porque muchos estudiantes no cuentan con un aparato de televisión, y menos internet y celulares.

“La situación más precaria es de que no todos tienen los medios, teléfonos que puedan tener aplicaciones para que puedan recibir sus clases, en este sentido se va a trabajar con los cuadernillos adaptándolos a las condiciones de los alumnos, en algunos casos podría ser que formen los grupos de manera virtual y los que no puedan vamos a tratar que les llegue los materiales y sea especial para esos alumnos que no pueden tener clases de manera virtual”.

Por otra parte, comentó que este lunes padres de familia recibieron materiales didácticos del ciclo escolar 2020-2021; sin embargo, quedan pendientes algunos libros debido a que la Secretaría de Educación únicamente ha entregado aproximadamente el 70 por ciento de materiales para el nivel básico en los municipios de Mezcalapa, Tecpatán,

Francisco León, Copainalá, Chicoasén y Coapilla, principalmente.

“Ahorita se está entregando los pocos materiales, porque al menos las autoridades informan que se han entregado al cien por ciento, y da tristeza porque nos mandan a traer material el 70 por ciento, no todos los títulos hemos recibido, en algunos grados prácticamente nada más