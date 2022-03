Monjas no enfermaron de coronavirus: Obispo

Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, dio a conocer que hay religiosas que están enfermas pero no del coronavirus, sino de neumonía bacteriana, esto luego de que corriera el rumor de que algunas monjas estaban contagiadas del Covid-19.

En conferencia de prensa la mañana del domingo, el prelado informó que una de las religiosas falleció días atrás por neumonía bacteriana y una más se encuentra delicada por lo mismo, “se encuentra internada en el hospital de Covid-19 en San Cristóbal de Las Casas, y otras están con signos similares, pero están en recuperación en sus domicilios, el médico ha dicho que es una gripe normal que tienen”.

Refirió que la religiosa que está en el hospital Covid-19 de San Cristóbal, hasta ahora se le ha detectado neumonía bacteriana y no viral, “esa es la información que yo tengo, ella sí está grave, se le hicieron los estudios, pero no los han entregado, las otras que están en sus casas me informan que no tienen Covid, a mí me reportan que tienen una simple gripa, es lo que manifiestan los médicos que los están atendiendo”.

El obispo mencionó que el Covid19 es real en todo el mundo, en México y concretamente en el estado de Chiapas. En la Diócesis de San Cristóbal hay personas con síntomas semejantes a lo que se está refiriendo que es el coronavirus y también es un hecho que es altamente contagioso el virus, “es un hecho que han muerto miles de personas en el mundo y en México, es más han muerto en el estado de Chiapas y en nuestra Diócesis de San Cristóbal”.

Por ello hizo un llamado a la población a que se cuide y haga caso a las autoridades sanitarias: “Lo que sugiero siempre es, me cuido, para cuidar a otros, que nos cuidemos mutuamente para salir fortalecidos, sanos, y también para recuperarnos en todas las consecuencias, tanto en lo económico, salud y confianza con las personas que nos rodean”.

Finalmente, el monseñor opinó que aún no es conveniente todavía el regreso a clases, porque podrían contagiarse los niños, niñas y docentes: “En este momento no es aconsejable abrir las escuelas por el riesgo de contagio, lo que sí no sé, es cómo va a concluir adecuadamente el año escolar, ya las autoridades verán al respecto”.