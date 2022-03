Movilización docente

Janet Hernández Cruz/ José Cancino/ Óscar de La Rosa/ Diario de Chiapas

Alrededor de 700 maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) realizaron un bloqueo total en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla, en donde retuvieron tres unidades grandes para cerrar la vía.

Mientras que más de 300 integrantes del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Sección VII del SNTE-CNTE, se concentraron desde las 11:10 de la mañana sobre el boulevard San Cristóbal a la altura de la Preparatoria del Estado número 2, en la zona oriente de San Cristóbal para partir en caravana a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

A eso de las 14:00 horas, arrancó la caravana de aproximadamente 200 vehículos, con 300 maestros, junto con otras unidades procedentes de la ciudad de Palenque, Ocosingo, Oxchuc y la zona sierra del estado, hacia la capital chiapaneca.

Cabe señalar que a este contingente no les permitieron pasar en la zona del bloqueo instalado a la altura del kilómetro 46 y para no generar enfrentamiento con los integrantes del NEI, decidieron tomar la libre y llegar hasta la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, lugar donde esperarían a otro grupo de maestros.

En entrevista ambos grupos señalaron que las demandas del magisterio de Chiapas, es contra el gobierno federal por la forma de que este lunes iniciaron las clases en línea, del ciclo escolar 2020-2021.

EN FRONTERA SUR

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), región Costa Grande, viajaron este lunes a Tuxtla Gutiérrez para participar en las movilizaciones que el magisterio chiapaneco inició.

Los docentes señalaron que la intención de las protestas es defender sus derechos laborales que, según ellos, son transgredidos por el gobierno mexicano.

Ervin Herrera Estudillo, secretario de la organización V, de la región Costa Grande sección VII de la CNTE, expuso que defenderán el sistema de caja de ahorro que las autoridades buscan erradicar.

Afirmó que junto a la base magisterial reprueban el método del gobierno para iniciar el nuevo ciclo escolar a través de medios digitales y televisivos, ya que sólo se generará que el alumno actúe como un robot y no pueda haber retroalimentación entre maestros y educandos.

PROPONEN USO DE CUADERNILLOS

Benjamín Pacheco Sanjinéz, en su carácter de coordinador Regional Zona Valle, Sección 7, dijo que como maestros están optando por otra forma de enseñanza, y es mediante cuadernillos, siendo esto más práctico y efectivo para poder darle un acompañamiento y seguimiento a todos los alumnos.

Pacheco Sanjinéz recordó que aún están en espera de la cadena de cambio 2018-2019, que hasta este día no ha sido resuelta, también están en espera de pagos a compañeros que ya trabajaron durante un buen tiempo y hasta este día no han recibido un peso por sus servicios, de igual forma, y no aplauden la ley donde al trabajador lo deja sin antigüedad, entre otros aspectos que aún están pendientes de ser atendidos, como la caja de ahorro.

El mentor dijo que a este movimiento motorizado se sumaron las 24 regiones del estado, cuidando todos los aspectos de salud.