Mujeres alrededor del estado marchan este 8M

Janet Hernández Cruz/ Ramiro Gómez/ Diario de Chiapas

Cientos de mujeres de diversas organizaciones marcharon por las diferentes calles de San Cristóbal de Las Casas en señal de protesta, la tarde de este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Cerca de las 17:00 horas, más de 600 mujeres de diferentes organizaciones en defensa de la mujer, marcharon en las principales calles de la ciudad, partiendo desde la zona sur y poniente de la ciudad hasta llegar a la Plaza Catedral, donde concluyeron con un mitin, exigiendo respeto a la mujer y un alto a los feminicidios.

“Las mujeres de San Cristóbal salimos a las calles para recordar la muerte de miles de mujeres que se han registrado en el mundo, en México, en Chiapas y en San Cristóbal, este 8 de marzo no estamos festejando nuestro día, salimos a las calles para exigir un alto a los feminicidios que se registraron en el estado de Chiapas, no hay nada que festejar, nosotras no festejamos los feminicidios, pero si exigimos un ya basta de la muerte de mujeres, un ya basta de las violaciones sexuales, basta de maltratos, basta de acoso que existe en la entidad”, aseveraron.

Cabe señalar que en San Cristóbal de Las Casas, diferentes organizaciones sociales, activistas, trabajadoras domésticas, en el norte y sur de la ciudad llevaron a cabo talleres con los temas; “estrategias contra la violencia feminicida para liberar el dolor y la rabia, nos paramos por razones históricas de justicia, violación y desigualdad”.

La marcha se realizó en diferentes puntos de la entidad chiapaneca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, llevando a cabo volanteos, marchas y talleres que realizaron en diferentes ciudades.

En el caso de San Pedro Chenalhó, las mujeres de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, en un acto religioso recordaron la muerte de la mujeres y niñas suscitado el 22 de diciembre de 1997, cuando estaban en ayunas, orando por la paz en el mundo.

“Nosotras las mujeres de Acteal, este 8 de marzo no festejamos el Día Internacional de la Mujer, sólo exigimos justicia por las muertes de las mujeres y hombres en México, castigo a los responsables directos de los feminicidios, nosotras alzamos la voz contra toda violencia, porque no queremos más feminicidios y exigimos que sean respetados todos nuestros derechos como mujeres”, denunciaron.

Por su parte, Rodrigo Aguilar Martínez obispo de la Diócesis de San Cristóbal, señaló que algunas mujeres son marginadas en el trabajo, además desempeñan un trabajo semejante al de los varones, y se les paga mucho menos a ellas.

“Hasta ahora sigue habiendo muchos signos de machismo que desprecia y minimiza la figura de la mujer, pues vale la pena celebrar este día de la mujer, pero no para oponerse la mujer al varón, o el varón a la mujer, sino para que haya una sana y profunda comunicación y comunión, debemos respetarnos, aceptarnos, caminar juntos, incrementar la comunicación del varón reconociendo a la mujer, de la mujer reconociendo al varón y que caminemos juntos de maravilla”, acotó el obispo.

EN PALENQUE EXIGEN RESPETAR DERECHOS POLÍTICOS

Ramiro Gómez / José Cancino Diario de Chiapas

Desde Palenque, Chiapas, un contingente de aproximadamente cien personas entre hombres, mujeres, niños y niñas, se sumaron a la marcha este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales, apliquen la ley para garantizar a una vida libre de violencia, expresó Cristina González Cerda de la Casa de la Mujer del Maíz que opera en la región de la Selva del estado de Chiapas…

En Palenque, a pesar del intenso sol, las y los participantes portaron consigas, “Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía, el violador eres tú”, “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”, “El estado opresor es un macho violador”, “Somos el grito de las que ya no están”, entre otras consignas se leía en esta marcha por las principales calles de Palenque, teniendo como primera parada en frente de la presidencia municipal.

González de la Cerda dijo que decidieron hacer su primera parada para exigirles a las autoridades que elaboren políticas públicas a favor de las mujeres, y afirmaron que no están en contra de los hombres, sino de las políticas mal planteadas en contra de las féminas.

En tanto, las mujeres tseltales exigieron sus derechos políticos para gobernar a sus comunidades sin discriminación, además pidieron la instalación de cámaras de vigilancia y alumbrados públicos.

Castigar con cárcel intento de feminicidio

Debido a la ola de asesinatos de mujeres que se ha registrado en México desde finales de 2019 y se recrudece en lo que va de 2020, activistas defensoras de la mujer hicieron un llamado al gobierno mexicano para que eleve a delito grave el feminicidio.

Elsa Simón Ortega, directora de la Asociación Civil “Por la Superación de la Mujer” en Tapachula, señaló que la violencia hacia la mujer es un flagelo que mantiene en zozobra a miles de mujeres no solo en la frontera sur, sino en todo el país.

“Le pedimos a los diputados y senadores que eleven a delito grave los actos violentos contra las féminas, muchos inculpados no pisan la cárcel y sus procesos son anómalos”, señaló.

Dijo que el intento de feminicidio también debe castigarse con todo el peso de la ley y cárcel, ya que en la actualidad no se ha tipificado como una causa fuerte penal, lo que permite a los agresores gozar de libertad e incluso llegar al homicidio porque nadie lo detiene