Mujeres zapatistas se unirán al paro “Un día sin mujeres”

Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal

A través de un comunicado, las comandantas y coordinadoras de mujeres zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunciaron que se unirán a las protestas del día 8 y 9 de marzo, donde miles de mujeres saldrán a las calles, desde sus diferentes trincheras a protestar

“Hay que acabar con esa violencia, vengan de donde vengan, por eso hicimos antes un llamado a manifestarnos, como mujeres que somos, el día 8 de marzo del 2020, cada quien según su modo, su lugar y su tiempo, llamamos a que la demanda principal de esas manifestaciones sea detener la violencia contra las mujeres, y ahí también decir claro que no olvidamos a las desaparecidas y asesinadas en todos los gobiernos, sean tricolores, azules, verdes, amarillos, guindas, naranjas, cafés o cualquiera que sea su color, porque son los mismo”, indicaron.

Agregaron que hace unos días, las mujeres zapatistas se enteraron que un grupo de feministas de Veracruz, del colectivo “Brujas del Mar”, llamó a una iniciativa de movilización de protesta contra la violencia, la idea es que el próximo día 9 de marzo se haga una movilización de ausencia, “o sea que se vea y se sienta qué pasa sin mujeres, que sea un paro de mujeres, no ir a trabajar, no comprar, no movernos, que no nos vean”.

“Como mujeres zapatistas que somos esto es lo que pensamos y sentimos cuando analizamos sus palabras y acciones de las hermanas Brujas del Mar, saludamos su iniciativa, es algo valioso, bueno, noble, honesto y legítimo y las apoyaremos según nuestro modo, porque cualquier mujer, sea una, o unas cuantas, o muchas, que luchen por la vida, deben saber que no están solas, porque nuestro pensamiento es que las ausentes, las asesinadas, las desaparecidas y las encarceladas deben saber que no están solas, pues con mayor razón las vivas que luchan, así que el día 8 de marzo, nos unimos a la lucha, y el día 9 los machistas verán la protesta de “Un día sin mujeres”.

Destacaron que se sumarán al paro nacional del día 9 de marzo “Un día sin mujeres”, como una iniciativa más de las féminas que luchan por la vida, “y como las mujeres indígenas somos mayoría en la autonomía zapatista, pues ese día se va a parar la autonomía zapatista, lo pensamos y lo platicamos y salió que las compañeras de las diferentes zonas zapatistas estuvimos de acuerdo de sumarnos al paro del día 9 de marzo del 2020, convocado por las hermanas Brujas del Mar, la madrugada de ese día encenderemos miles de luces en los caracoles y en los pueblos zapatistas, la luz de las mujeres brillará”.

Finalmente expresaron que como mujeres zapatistas no le están pidiendo permiso a los mandos y autoridades zapatistas, ni a padres, hijos, novios, maridos o amantes, “ya estamos decididas y lo vamos a hacer sin pedir permiso a ningún hombre, sea malo, o bueno”.