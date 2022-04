Hoy comentaremos algunos aspectos de la Nefropatía Diabética que, si bien ya han sido analizados en esta sección, el tema es inagotable y nos permite ampliar lo ya dicho, entrando en materia diremos en primer lugar que La nefropatía diabética (ND) es una de las complicaciones más temidas de la diabetes. La Diabetes Mellitus es una enfermedad neurovascular, que compromete en gran medida a las uniones de las terminaciones nerviosas con las estructuras vasculares y si bien de manera individual perjudica a los vasos sanguíneos de manera individual debemos considerar que sucederá con órganos como el riñón que tienen un gran concentrado de estructuras vasculares y que son la puerta de salida de diversos elementos tóxicos para el cuerpo humano. En fin, el problema principal de la Diabetes es el daño vascular progresivo en diversos órganos, lo que debemos informar y sensibilizar en el paciente diabético es que su riñón requiere un cuidado extra, es decir, para que la persona con Diabetes tenga una vida cercana a lo normal debe mantener sus niveles de glucosa en límites casi normales y normales. ¿Qué debemos hacer para llegar a este estado? Principalmente someternos a un programa de dieta que no es lo mismo que matarse de hambre y una buena sesión de ejercicio diario. Es increíble que los pacientes con Diabetes Mellitus mejoran de manera espectacular una vez que sus niveles de azúcar se encuentran controlados. Además del costo económico por su tratamiento, la necesidad de contar con áreas especializadas que tengan atención para diálisis peritoneal, hemodiálisis e incluso trasplante renal también puede ser una limitante en la atención médica por no contar con este equipo de procedimientos terapéuticos, el impacto en el bienestar del paciente diabético y el hecho de que generalmente representa la progresión concurrente de complicaciones microvasculares tales como la retinopatía diabética, hace que la Nefropatía Diabética represente en su estado terminal la complicación final del paciente con diabetes.

La mejor terapia para la Nefropatía Diabética resulta ser la prevención, sin embargo, para lograrlo se requiere un mejor entendimiento de los factores que la causan.

La nefropatía diabética es una complicación causada por la diabetes a nivel de la microvasculatura renal. Los individuos con diabetes presentan una mayor tasa de filtración glomerular o hiperfiltración, mediada por la mayor relajación de las arteriolas aferentes en comparación a las eferentes. A su vez, esto conduce a un aumento del flujo sanguíneo a través del capilar glomerular, elevando la presión. Cuando estas condiciones se mantienen en el tiempo, producen tanto una hipertrofia glomerular como un aumento de la superficie del capilar glomerular. Ello causa alteraciones hemodinámicas que contribuyen al desarrollo y/o progresión de esta enfermedad. Se han identificado tres fases capilares en el desarrollo de la nefropatía diabética:

1.- Fase capilar normal: las células mesangiales están normalmente montadas sobre los capilares del glomérulo. Cuando esta célula se contrae, tracciona la membrana basal y reduce el diámetro de los capilares.

Para entender esto se deben conocer los elementos que determinan la tasa de filtración glomerular afectada por las leyes de Starling, en donde la presión hidrostática mueve el líquido hacia la cápsula de Bowman. Además, el coeficiente de reflexión de las proteínas es prácticamente uno y el ultrafiltrado está libre de éstas, por lo que la presión oncótica en el capilar es prácticamente cero. Por lo tanto, la presión hidrostática del capilar es la única fuerza que favorece la filtración. La presión hidrostática en el espacio de Bowman y la presión oncótica en el capilar se oponen a la filtración. Además, el descenso de la resistencia de arteriola aferente aumenta la filtración, mientras que un aumento de resistencia la reduce. Por el contrario, una disminución en la resistencia en la arteriola eferente disminuye la filtración y el aumento en la resistencia aumenta la filtración.

Este efecto reduce la presión hidrostática y, por consiguiente, la filtración glomerular también disminuye. La contracción de las células mesangiales está mediada por angiotensina II que actúa sobre receptores angiotensina I en la membrana de estas células. Además, las células mesangiales tienen la función de sintetizar matriz y degradar matriz envejecida.

2.- Fase de hiperfiltración/microalbuminuria: la hiperglicemia disminuye la contractilidad de las células mesangiales, debido a que esta condición de glucosa sanguínea elevada favorece la glicosilación de las fibras de F-actina en la célula mesangial. Por lo tanto, ocurre un aumento del diámetro capilar. Además, se ha demostrado que los pacientes diabéticos tienen una respuesta aumentada de vasoconstricción postglomerular producto de la angiotensina II. Estos cambios se traducen en un aumento de presión en el glomérulo y en hiperfiltración. También, en esta etapa de desarrollo comienza la acumulación de lámina densa y matriz mesangial.

3.- Fase de macroalbuminuria e insuficiencia renal: se llega a esta fase si la hiperglicemia persiste por años. Consecuentemente la célula mesangial se expande más y se sigue acumulando matriz y lámina densa. Estos cambios producen que el capilar glomerular sea aplastado por la célula mesangial y desencadenan insuficiencia renal.

En resumen, las lesiones más tempranas consisten en engrosamiento de la membrana glomerular basal, expansión mesangial y acumulación hialina en las arteriolas. La nefropatía ya establecida se caracteriza por la expansión mesangial nodular, acumulación hialina en arteriolas aferente y eferente, y una membrana basal del glomérulo marcadamente engrosada. Además la perdida de los podocitos es crucial en la esclerosis del glomérulo.

La nefropatía diabética se clasifica por su daño intersticial y vascular, según los hallazgos en la biopsia y la microscopia de luz:

Clase I: engrosamiento de la membrana basal glomerular aislado.

Clase II: expansión mesangial sin esclerosis nodular o glomeruloesclerosis global en menos del 50 por ciento.

Clase III, esclerosis nodular: lesiones de Kimmelstiel-Wilson.

Clase IV: glomeruloesclerosis avanzada, con más del 50 por ciento de los glomérulos comprometidos y pruebas clínicas atribuibles a la nefropatía diabética.

Epigenética. La epigenética pretende explicar por qué los organismos vivos expresan unos genes y silencian otros, para conformar así sus características físicas particulares y la susceptibilidad de desarrollar determinadas enfermedades.

Se sabe que la presencia de cantidades de glucosa superiores a las que normalmente puede haber en el torrente vascular darán origen a depósitos anómalos de estos productos que van a iniciar una cascada de eventos cuyo efecto final es el daño de los vasos de la microcirculación, por lo tanto podemos decir que se reconoce una asociación de la hiperglucemia con las complicaciones microvasculares de la diabetes, y esto parece ser el caso en modelos animales de diabetes, sin embargo, en la enfermedad humana la evidencia es menos clara y en solo 30 por ciento de los casos de diabetes se desarrolla Nefropatía Diabética, afortunadamente Ahora bien estimados lectores aquí viene un punto interesante que exige un poco de reflexión y es el último concepto importante mencionado, este es que sólo un subgrupo de pacientes con diabetes desarrolla nefropatía, y esto ha llevado a suponer que existe una susceptibilidad genética para el desarrollo de esta complicación, y este concepto nos da otras guías muy interesantes para identificar al paciente que va a desarrollar Nefropatía Diabética.

La experiencia nos ha enseñado que los cambios más comunes en aquellos pacientes que van a desarrollar Nefropatía Diabética, incluyen: resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, colesterol de HDL bajo, hipertensión, enfermedad cardiovascular Parece sencillo verdad, pero ahí vienen los problemas para identificar los efectos de estos cambios; la vía de desarrollo de la Nefropatía Diabética no es completamente conocida, aunque se han encontrado alteraciones en la autorregulación hemodinámica del glomérulo. La hiperglucemia por supuesto es un componente principal y los elementos fisiopatológicos que la hiperglucemia ocasiona y a los que debemos poner mucha atención son:

1) Al haber cantidades excesivas de glucosa en la sangre por así decirlo un efecto de la sobrecarga de trabajo enzimático debe generar. La glucosilación no enzimática con la formación de productos de glucosilación avanzada (PGA). La presencia de estos productos acompaña al desarrollo de expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular y finalmente glomeruloesclerosis.

2) La hiperglucemia también sobreactiva la vía de los polioles con la formación final de sorbitol. En las células renales se ha identificado un papel importante del sorbitol en las células medulares donde responde a los niveles de salinidad presentes. Cuando existe una entrada excesiva de glucosa y la posibilidad de sobreactividad de la vía de lo polioles esto puede resultar en un exceso de sorbitol y alteración en la relación con mioinositol alterando de esta manera la osmoregulación celular.

3) La toxicidad causada por exceso de azúcar puede ser implicada directamente pues la hiperglucemia o sea el aumento de la glucosa en la sangre causa hipertrofia en las células mesangiales (células de sostén y de control metabólico de los capilares glomerulares) con incremento de la transcripción génica y secreción de proteínas de matriz extracelular como colágena, laminina y fibronectina. Así mismo, en células tubulares incrementa la producción de colágena tipo I y IV y disminuye la actividad de la metaloproteasas como mecanismos de degradación extracelular.

La Nefropatía Diabética es la causa principal de insuficiencia renal crónica en México y en muchos otros países latinoamericanos y es responsable de la mayoría de los casos de insuficiencia renal crónica terminal (IRCT). Se sabe que existe una relación entre el nivel de la hemoglobina glucosilada como índice de control y la presencia de complicaciones microvasculares. Esto generalmente está asociado con la presencia de micro o macroalbuminuria y retinopatía. La historia natural de la enfermedad en la Diabetes Mellitus del tipo 1 y 2 parece ser la misma, cerca del 2 por ciento progresan a microalbuminuria y otro 2 por ciento adicional de microalbuminuria a albuminuria clínica. La tasa de mortalidad para aquellos con Nefropatía Diabética establecida es alta y aumenta de 1.4 por ciento por año en los normoalbuminúricos a 4.6 por ciento para aquellos con albuminuria y 19.2 por ciento para aquellos con falla renal. Para explicar el objeto general de esta plática contestaremos algunas preguntas que nos han hecho llegar algunos de ustedes:

Por lo tanto, está claro amigo diabético que si quieres vivir más tiempo sin complicaciones hay que ir con el nutriólogo a que les diseñe una buena dieta y tomar los medicamentos que te haya prescrito tu médico, para mantener bajos los niveles de azúcar y evitar complicaciones especialmente la nefropatía diabética.