Niño Dylan Esaú lleva un mes desaparecido

Janet Hernández Cruz/San Cristóbal

A un mes de haber sido secuestrado el menor Dylan Esaú, en el Mercado Popular del Sur (Merposur), en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, no se sabe nada de su paradero, por lo que sus familiares pidieron el apoyo de toda la población para su búsqueda ya que su vida podría estar en peligro.

Cabe recordar que Dylan Esaú, desapareció el 30 de junio en Merposur y a pesar de su búsqueda no han podido dar con el paradero de la menor y de la mujer que se lo llevaron del mercado.

En entrevista, Juana Pérez Pérez, quien se encuentra junto con sus familiares plantados de manera permanente en el Palacio de Justicia de los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, dijo que está en espera de una buena noticia de su hijo Dylan.

“Estoy aquí con mi familia esperando que me den una buena noticia de mi hijo, el fiscal me ha dicho que hay buenas noticias, hay buenos avances, ya saben más o menos por donde se fue mi hijo, pero hasta ahora no han dado con el paradero, pero estoy confiando en Dios que van a localizar a mi bebé”, expresó.

Agregó que su esposo se encuentra trabajando en los Estados Unidos desde hace más de seis meses, pero él está al pendiente de Dylan, por la escases de trabajo se vio obligado a salir del país y buscar una mejor vida para su familia, “debemos mucho por eso mi esposo se fue a trabajar a los Estados Unidos, pero él está pendiente de nosotros”, destacó.