No desistiremos, vamos a encontrar la paz: Brito

El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, afirmó que los acuerdos y compromisos que se adquieren en las reuniones para coadyuvar al proceso de reconciliación entre los municipios de Aldama y Chenalhó, de nada servirán si personajes o grupos de interés insisten en desestabilizar socialmente la zona.

Mencionó que las autoridades de Aldama y Chenalhó han sido llamadas a diversas mesas de diálogo donde se han puesto de manifiesto todas las situaciones que se viven en las comunidades de ambos municipios y han expresado su voluntad por buscar alternativas de solución al problema agrario, asegurando el cese de los ataques; sin embargo, aseguró, cuando retornan a sus hogares, se distorsiona el trabajo hecho por intereses de otros.

“Quienes incitan a la violencia en Aldama y Chenalhó y actúan de forma siniestra le hacen un grave daño, no al gobierno, sino a toda la población. Pero seguiremos en esta búsqueda de la paz, no dejaremos cabos sueltos y vamos a insistir en el diálogo como la única forma de garantizar la no violencia que tanto se anhela”, dijo el secretario general de Gobierno.

Ismael Brito confió en que los presidentes municipales están haciendo su trabajo de convocar a la paz y hermandad, de ser verdaderos partícipes en la construcción de una nueva vida digna para estos pueblos indígenas.

Respecto a los últimos hechos ocurridos durante este viernes, la niña de 13 años de edad que resultó herida por impacto de un proyectil, fue trasladada al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal, reportándose como estable, y a donde arribó la Fiscalía de Justicia Indígena, para las averiguaciones correspondientes