Organizar el comercio

Pepe Rey / SCLC

El líder de la Asociación de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), Narciso Ruiz, dio a conocer que el desorden generado en el ‘ambulantaje’ es porque no se aplica el reglamento de mercados que no permite los locatarios tengan puestos en las calles, lo cual no se ha respetado.

Entrevistado al respecto, dijo que el origen del desorden es que se permite que una persona pueda tener varios puestos, aun cuando cuenta con un local en el Mercado Popular del Sur (Merposur), el Mercado del Norte o el mismo Castillo Tiélemans, se instalan en el Centro de la ciudad.

“Ese es parte del desorden, siempre lo he dicho, el problema del ambulantaje es porque no tenemos un censo real de todos los comerciantes que se encuentran trabajando en San Cristóbal, por ejemplo, en el Mercado del Norte hay más de 2 mil 700 locales, y se encuentran trabajando en el Centro, en Merposur igual y se atreven a ocupar el Centro”.

Narciso Ruiz dijo que no se está respetando la normatividad, ni el reglamento que no permite tener dos espacios, “no se está respetando el reglamento, hay un tremendo desorden, ese podría ser el origen”.