Párroco, nominado a premio

Janet Hernández Cruz / Diario de Chiapas

Marcelo Pérez, párroco de Simojovel, dio a conocer que fue nominado al premio “The Per Anger Proze 2020”, otorgado por el gobierno de Suecia, por la labor que ha estado realizando por la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente en la región Altos y Norte de la entidad.

“Hermanas, hermanos, compañeras y compañeros, les comparto con alegría y esperanza esta nominación por el Premio The Per Anger Prize 2020, premio internacional del gobierno de Suecia, por las iniciativas de apoyar los derechos humanos y la democracia, labor en la lucha para alcanzar un mundo donde toda la humanidad sea libre e igual”, indicó.

Refirió que esta nominación es por el reconocimiento del trabajo valiente de muchos pueblos organizados en Chiapas y en todo México, por lo que continuará trabajando y viajando para buscar la paz en la entidad.

Mencionó que la nominación por “El Premio The Per Anger Prize 2020”, fue firmado por Ingrid Lomfors, directora del foro; “una historia en vivo”, que dice lo siguiente: “Padre Marcelo Pérez Pérez, ha sido nominado para el premio Per Anger, es el premio internacional del gobierno de Suecia para iniciativas de apoyar los derechos humanos y la democracia, es por su labor en la lucha para alcanzar un mundo donde toda la humanidad sea libre e igual muy apreciado padre”.