Pide recibir a migrantes

Pepe Rey/ San Cristóbal

Luego de que la Guardia Nacional contuviera el paso de migrantes centroamericanos, el obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la población en general a recibirlos con una actitud humana y cristiana.

“Me uno a la palabra y actitud de monseñor Jaime Calderón, obispo de Tapachula, de verlos con una actitud humana y cristiana, son personas necesitadas, que les ayudemos, entre ellos habrá delincuentes, pero muchos son más bien personas y familias que necesitan una actitud amable, así como nosotros queremos que atiendan a nuestros migrantes al llegar a Estados Unidos, que también sepamos atender a los que entran a nuestro país”, expresó.

Aguilar Martínez aseguró que el gobierno federal y estatal no deja en claro cómo atenderlos cuando lo que buscan es empleo, si los mismos mexicanos “muchos no tienen”, independientemente de la inseguridad que provoca.

“No se ve claro que es lo que se quiere y por otro lado, ciertamente llegar en forma masiva personas buscando trabajo, si aquí no lo tienen muchas personas del país, eso agrava la situación pero es estar atentos, en realidad todos somos migrantes y todos hemos tenido en nuestra familia personas migrantes, es una realidad por la movilidad humana que hay que comprender”, abundó.

A pregunta expresa de la película “Los Dos Papas”, opinó que nos hace ver la idea que tienen de la iglesia muchas personas, “para nosotros tener nuestra propia postura, juicio al respecto, pues como producción magnifica, los dos actores excelentes, pero el enfoque dado a la figura de los dos papas ya es tendencioso, en qué sentido, favorecer mucho al papa Francisco y no queda muy bien parado al papa Benedicto XVI”.

“Sigue habiendo resabios de una actitud crítica negativa hacia él desde que inició y vivió su pontificado, sin embargo es admirable en lo que lo conozco, incluso podría decir que el papa Benedicto XVI es un gran teólogo, maestro para presentar su doctrina, muy sólida, profunda y humanamente, tímido y sencillo, y la película no presenta casi ninguno de estos rasgos, que dio continuidad y novedad al pontificado de San Juan Pablo Segundo”, añadió.

Apuntó que el papa Francisco también da novedad y continuidad a los pontificados anteriores, tal como debe hacerlo siempre la Iglesia continua, pero desgraciadamente, se manipulan los datos porque ciertamente no existió ese diálogo entre los dos “preparando el pontificado de Francisco”.

Por último, explicó: “No se puede dar porque entran los cardenales y no saben quién vaya ser, y hay un dicho que dice: el que entra papa sale cardenal, puede ser que muchos entren pensando ser elegidos y resulta que no, ciertamente que el papa Francisco no pretendía porque él mismo estaba con el deseo de presentar su renuncia como si aparece en la película, pero no lo presenta físicamente al papa Benedicto XVI, esa se manda por correo y él estaba por hacerlo”