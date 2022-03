Piden atender municipios para evitar conflictos en elecciones

Janet Hernández Cruz / SCLC

Esdras Alonso González, líder del Ejército de Dios, dijo que las autoridades estatales deben atender los temas pendientes en los municipios en conflicto como son Oxchuc, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, para evitar que en las próximas elecciones las comunidades indígenas se manifiesten ante la falta de solución a las demandas no resueltas.

Indicó que en la zona Altos y en otros municipios la nula operatividad de los delegados y subsecretarios de gobierno, ha provocado que no se puedan conciliar a estos grupos, ya que de todos los casos presentados únicamente se han quedado en pláticas y en minutas, por lo que continúan los problemas.

“No hay seguimiento y eso abona a la inestabilidad, a la confrontación, a la división entre las comunidades, eso no ayuda a nadie, se debe de pensar de manera plural, de que todos estamos en este barco y se debe colaborar”, expresó.

Alonso González, hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno para que retomen estos asuntos antes que el escenario se salga de control, porque hay suficientes antecedentes atrás de todo lo que ha pasado, lo cual apunta a que se debe buscar una salida, pero no violenta, sino de acuerdo y paz, por lo que el gobierno federal debe retomar estas cuestiones pendientes del indigenismo en la región.

Destacó que son más de 150 los desplazados de diferentes municipios que están viviendo en San Cristóbal de Las Casas y otros más que aún no están en la lista de los que han sido expulsados.

“Hay muchos casos pendientes que no se retomaron, porque en el gobierno anterior no fue prioridad atender estos problemas de intolerancia religiosa, ahora estamos tocando puertas para buscar que se instalen esas mesas de acercamiento y se resuelvan, pedimos que el gobierno federal asuma su responsabilidad porque no se está pidiendo algo fuera de orden sino un derecho que les corresponde”, concluyó.