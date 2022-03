Piden desafuero de Santos López

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

Wendy Veliz Góchez, coordinadora de Protección Civil del Ayuntamiento de Pantelhó, denunció que ha sido víctima de violencia política en razón de género, acoso y hostigamiento por parte del presidente municipal, Santos López Hernández, y que tras hacer pública su denuncia ha sufrido una campaña de desprestigio en su municipio, orquestada por el alcalde y sus asesores de Pueblo Nuevo.

“Tras denunciar formal y penalmente los delitos de acoso sexual y laboral en mi contra por parte del edil de Pantelhó, he obtenido sólo la simulación y apatía de las autoridades que no me han brindado las garantías que requiero para mi seguridad. Es más, el edil ha ordenado que se peguen papeles en los postes con acusaciones infundadas que sólo ahondan más la brecha de discriminación, agresiones verbales y vulneran mis derechos como mujer y funcionaria pública”, manifestó.

Veliz Góchez expuso que teme por su seguridad y la de su familia, ya que Santos López Hernández se encuentra rodeado de guaruras de Pueblo Nuevo asignados por su operador y asesor Enoc Díaz Pérez, quien tiene un largo expediente criminal que lo vincula con grupos delictivos que se encuentran bien ubicados por parte del gobierno en Chiapas.

“Como mujer, y partiendo de que mi pueblo tiene Alerta de Violencia de Género activa, tengo miedo, sobre todo porque no se me ha brindado el apoyo que requiero. Parece que es cierto eso de que Enoc Díaz Pérez es protegido del gobierno y por ello están cubriendo este hecho que me pone en riesgo a mí y a mis familiares, desobedeciendo las instrucciones del gobernador que ha pedido que se protejan los derechos de las mujeres en Chiapas”, comentó.

CONGRESO ESTATAL YA TIENE CONOCIMIENTO

Por su parte, la diputada Janette Ovando Reazola, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, expuso que las y los legisladores ya tienen conocimiento de los casos de acoso y violencia política en razón de género en contra de dos funcionarias del Ayuntamiento de Pantelhó que han sindicado directamente al alcalde, Santos López Hernández, como autor material de dichos delitos.

“Desde el Congreso de Chiapas no vamos a tolerar ningún caso de violencia política en razón de género o de acoso, en ninguna de sus manifestaciones, en contra de las mujeres de la entidad. Que quede claro que no habrá impunidad en este tipo de casos para ningún funcionario de la administración pública y que nada ni nadie estará al margen o por encima de la ley”, dijo.

Ovando Reazola señaló que ha tratado de comunicarse con el edil de Pantelhó para que explique su actuar ante estos hechos, pero que a la fecha no ha podido tener éxito, ya que no le responde las llamadas.

“Hemos estado ya en comunicación con las dos compañeras violentadas, quienes han recibido el apoyo de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, y desde el Congreso también estamos ocupados en el tema. Que quede certeza de llegaremos hasta el fondo de este asunto y que buscaremos que se haga justicia”, explicó.