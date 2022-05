Piden indígenas la destitución de funcionaria

Silvano Bautista I.

/ Diario de Chiapas

Indígenas de los municipios de Ocosingo, Margaritas, Altamirano, Tila, entre otros están indignados ante la representación de Marina Patricia Jiménez Ramírez, quien se ostenta como delegada especial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), realizando actos para entregar nombramientos como sucedió el fin de semana en Ocosingo donde nombró como coordinador de Pueblos Indígenas a Dionisio Toledo Hernández, una persona que nadie conoce en la región.

Lo lamentable es que estos eventos los utiliza para hacer política, ya que fue aquí donde el secretario del municipal de Ocosingo, Arat Iván Trujillo Rodríguez, fue destapado como candidato a la presidencia municipal por Morena, cuando todos saben que en la elección pasada participó por la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En el lugar también estuvieron presentes el diputado federal Raúl Bonifas y Margarito Ruiz, exdelegado del INPI y representante de Partido del Trabajo.

Los indígenas dijeron que no permitirán que Jiménez Ramírez “nos quiera acarrear como borregos y manchen la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha instruido a los funcionarios y servidores públicos no utilizar el lugar que ostentan para realizar proselitismo, además pone en riesgo la salud de cientos de personas que se dieron cita al punto donde no se tomaron en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia del Covid 19”.

Por ello llaman a las autoridades estatales y federales a que tomen cartas en el asunto; “las comunidades indígenas de la selva tampoco permitiremos que al Instituto de Pueblos Indígenas se le tome como un trampolín político, como ocurría en los sexenios anteriores, porque las cosas ya cambiaron”.