Piden que reos en Cerss 5 sean llevados a un hospital

Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal

Luego de que las autoridades de Salud de Chiapas confirmaran el brote del Covid-19 en el Centro Estatal de Reinserción (Cerss) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, en donde hay ocho reos tsotsiles infectados, originarios de los municipios de Mitontic, Huixtán y Chanal, pertenecientes a la organización “Solidarios de la voz del Amate”, los familiares pidieron que sean trasladados a San Cristóbal para recibir atención médica.

En entrevista, Alberto Patishtán Gómez, vocero de la organización, informó que personal de Salud acudió el día miércoles al penal situado a unos 15 kilómetros de esta ciudad, para analizar los contactos y realizar los protocolos correspondientes sobre el contagio del coronavirus.

Agregó que ya fueron aislados en el área de enfermería los ocho indígenas, cuyas pruebas resultaron positivas, pero que lamentablemente no están recibiendo atención médica, ya que no hay medicamentos.

“Los compañeros se sienten débiles, abandonados, vulnerados totalmente en sus derechos, van a estar aislados durante 14 días, no están recibiendo atención médica, lo que nos interesa es saber cuál es el estado de salud de cada uno de ellos, en el penal no cuentan con medicamentos, no hay doctores y menos enfermeras”, denunció.

Refirió que las familias de los ocho contagiados están preocupadas porque pueden perder la vida, “por eso exigimos a las autoridades penitenciarias y sanitarias que atiendan a nuestros compañeros. Pedimos al Gobierno de la República que atienda el caso, Andrés Manuel siempre ha hablado de apoyar a los indígenas, a los pobres, porque los ocho presos que están contagiados son presos políticos, son indígenas, fueron detenidos injustamente, fueron prefabricados sus delitos por las autoridades de las pasadas administraciones, hoy se está manejando ocho, pero hay más contagiados en el penal, hay varios custodios enfermos y no los atienden”, aseveró.

Exigió que sean atendidos en un hospital particular de esta ciudad para que reciban atención médica de un especialista, “si no son atendidos de manera inmediata pueden perder la vida, no queremos que le pase lo mismo que al custodio que murió por falta de atención”.

“Después de esta enfermedad exigimos que reciban prisión domiciliaria, porque no es posible que luego de esto vayan a regresar a la cárcel y exigimos al gobierno federal y estatal que les den amnistía”, concluyó.