Productores reciben insumos

Ante cientos de hombres del campo, el Ayuntamiento de Villaflores que preside Mariano Rosales Zuarth hizo entrega de insumos agrícolas y herramientas para la prevención y combate de incendios forestales.

En la bienvenida el comisariado ejidal de Guadalupe Victoria, Esdras Gutiérrez Jiménez dijo que los miembros del Cabildo de Villaflores son sabedores de las necesidades que hay en el campo y por ellos se han invertido cuantiosos recursos para hacer llegar apoyos a los hombres y mujeres que cultivan la tierra.

Agradeció que siempre tengan abiertas las puertas del Ayuntamiento para atender a la gente, agregó que no se había dado este tipo de apoyo para prevenir los incendios forestales y dijo que están comprometidos con la sociedad y el gobierno para no realizar quemas en sus tierras.

El alcalde Mariano Rosales a nombre del Ayuntamiento dijo que Villaflores tiene el gran compromiso de no quemar este año, por ello solicitó a los campesinos hacer las tareas de labranza cero y coadyuvar con estas herramientas a prevenir y en su caso a combatir los incendios de todo tipo, reconoció a muchos ejidatarios porque ya eliminaron de sus tareas las quemas.

Así mismo, el alcalde aseguró que este año les llegará su semilla de la marca Pioneer y el fertilizante para que puedan apoyarse y hacer producir la tierra, “Mariano Rosales, la síndica y todos los regidores estamos comprometidos con el campo, por eso seguiremos invirtiendo recursos para hacerles llegar apoyos”, dijo Rosales Zuarth.

Agradeció al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por su apoyo y por hacer llegar estos apoyos tan necesarios para los campesinos de Villaflores, dijo que es el tercer evento de ocho en los que se entregarán 10 mil paquetes de insumos agrícolas y herramientas para la prevención de incendios forestales, se entregaron mil 250 paquetes en este evento.

A nombre de los comisariados de la región Rubén Pérez Díaz agradeció y felicitó al gobierno de Villaflores por toda la labor que está haciendo en favor del campesinado, “no tenemos duda de que nos seguirá apoyando porque se ha comprometido con nosotros, el año pasado nos dio semilla, fertilizante a los hombres y a las mujeres sus paquetes de pollitas, es algo que no había sucedido en la historia de Villaflores” dijo.

Invitó a los campesinos que asistieron al evento a comprometerse a no quemar sus tierras, porque ya sabemos que no nos beneficia en nada y además debemos sumarnos a la política de Mariano Rosales y el gobernador Rutilio Escandón de no quemar ni un metro más.