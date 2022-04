Promueve trámite de credencial

Ramiro Gómez / Copainalá

Roger Camera Ocaña, responsable del Módulo Fijo del Instituto Nacional Electoral ubicado en el municipio de Copainalá, invita a la población de la región Mezcalapa realizar todo tipo de trámites credencial para votar, principalmente para aquellas personas que aún no han canjeado sus credenciales vencidas.

Comentó que en la mayor parte de la zona Mezcalapa existen personas que aún no han acudido al módulo de Copainalá para tramitar credencial para votar, y que muchas de éstas están por perder vigencia.

“Hay muchas credenciales que ya están a punto de vencer o ya están vencidas, entonces nos preocupa eso porque si van a hacer algún trámite se los están regresando, en cualquier institución le están negando el servicio. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición, nuestra dirección es Calle Morelos sin número, aquí en Copainalá, aún costado de la iglesia San Vicente Ferrer”, mencionó.

Para realizar el trámite de cambio de domicilio, reposición o inscripción por primera vez, requieren de acta de nacimiento original, recibo de luz el más actualizado, identificación oficial con fotografía, licencia de manejo, cartilla del servicio militar, certificado de prepa o credencial de estudiante.

“Para las personas de la tercera edad que sus credenciales ya están vencidas, si el sistema le detecta la huella no se le pide el documento, pero sino detecta se les pide su acta de nacimiento original y dos testigos, mucha gente se pregunta porque los testigos, se le pide porque cuando no tiene identificación o su recibo no contiene dirección solo domicilio conocido”.

Agregó que en el módulo del INE también puede corregir datos de sus apellidos, paterno, materno, nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y /o sexo que fueron asentados en la identificación oficial como es la credencial para votar.

Camera Ocaña comentó que hay módulos del INE itinerante en la región Mezcalapa, con ellos pueden realizar los trámites antes citados.

Por último, invitó a la población de los municipios de Osumacinta, San Fernando, Chicoasén, Mezcalapa, Francisco León, Tecpatán, Tapalapa, Ocotepec y Copainalá a realizar sus trámites para actualizar la credencial de elector en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 de la mañana a las 13: 00 horas.