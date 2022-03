Puro teatro combate al COVID-19 en Cacahoatán

*Pobladores temen más contagios ante la noticia de un nuevo deceso por coronavirus en esta cabecera municipal

José Cancino/Corresponsal

Cacahoatán.- Ante el deceso de un caso positivo de coronavirus en Cacahoatán, pobladores de este municipio exigieron al gobierno estatal que voltee a ver a este lugar, debido a que desde que inició la contingencia no se han tomado las medidas pertinentes para sobrellevar la contingencia.

Habitantes del FOVISSSTE relataron que hace poco el Ayuntamiento, que preside Julio Calderón Sen, anunció que estaban preparados para afrontar los contagios de COVID-19 en el centro de salud, el cual según se habilitó un cuarto para pacientes sospechosos, sin embargo, señalaron que no hay medicamentos ni instrumentos para aislar a personas.

Relataron que en Cacahoatán no se ha cumplido con los estándares de control como en otros municipios, dado que el paso es libre para cualquier persona que desee ingresar a este municipio.

“Al ingreso al municipio sólo fumigan los vehículos por fuera, pero por las noches no hay un control, esa fumigación no sirve de nada porque no combate al virus y seguimos expuestos”, relató Carlos “N”, quien todos los días viaja a Tapachula para trabajar en una empresa refresquera.

Aunado a esto, los casos de coronavirus en este municipio siguen a la alza y con el anuncio ayer sábado de otro deceso en en esta cabecera municipal la situación se agudiza, mientras las autoridades municipales intentan engañar con medidas pocos eficaces para el control.

Acusaron que la fumigación de vehículos en la entrada a Cacahoatán no es eficaz, debido a que las personas podrían estar contagiadas y la limpieza se hace por fuera de los vehículos.

Diario de Chiapas consultó una fuente anónima de salud sobre la funcionalidad de estas fumigaciones, a lo que señaló que de nada sirve este tipo de sanitización, debido a que se trata de un nuevo virus que todavía no tiene elementos para ser combatido.

Por ello, habitantes de esta población pidieron a la Secretaría de Salud federal se tome cartas en el asunto y medidas del cierre de entradas a Cacahoatán, como ha ocurrido en Tuxtla Chico, municipio vecino en el que se está exento de contagios.