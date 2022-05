Quebraron negocios por Covid

Dorian Scott / Tapachula

Los centros y plazas comerciales establecidos en este municipio y que concentran una diversidad de giros comerciales han sido, en la última década, generadores de una derrama económica importante para empresarios de la localidad y transnacionales; sin embargo, en pleno regreso a la “Nueva Normalidad” y en busca de la reactivación económica, muchos de estos pequeños y medianos empresarios ya no podrán retomar sus giros debido al cierre de sus negocios.

En las dos plazas más grandes de Tapachula, donde convergen tiendas de conveniencia, cines y más son varios los locales que hoy lucen cerrados.

Los empresarios no soportaron los costos de operación durante los cerca de cinco meses de cierre obligado, la falta de solvencia y liquidez los obligaron al cierre.

En un recorrido en una de las plazas más importantes, al menos 15 empresas fueron cerradas entre ellas boutiques, zapaterías, tiendas de regalos, de telefonía, de bisutería y confiterías.

La contingencia sanitaria dejó una secuela importante en la economía de estas microempresas generadoras de empleo.

Angélica Domínguez, exempleada de una de las empresas, dijo: “La dueña decidió cerrar en agosto, nos estuvieron pagando las 4 primeras quincenas de marzo y abril, pero después ya no pudo, la plaza no permitía el acceso y la gente no acudía y tuvo que cerrar, afortunadamente una amiga me consiguió empleo”.

Las plazas mantienen una serie de restricciones sanitarias, uso de cubrebocas y no permiten la entrada a menores, y a pesar de que se ha notado la afluencia de personas, el porcentaje, según nos explicó un empleado, apenas es de 15 por ciento de lo que se tenía de visitas, principalmente clientela de Guatemala.