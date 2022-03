ransportistas se manifiestan contra edil de Teopisca

Janet Hernández Cruz / Diario de Chiapas

Transportistas concesionados de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), de la Coordinadora para el Desarrollo Luis Hernández Cruz (COODELHC), se manifestaron en contra del presidente municipal de Teopisca, Abel Tovilla Carpio y tomaron el edificio de la presidencia durante seis horas.

Los cerca de 200 manifestantes tomaron la madrugada de este jueves las instalaciones de la presidencia municipal, impidiendo la entrada del personal al edificio, amenazando de que si no eran atendidos tomarían otras acciones.

El grupo arribó desde las 3:00 de la madrugada, para manifestar su inconformidad con el alcalde porque no los ha apoyado con ninguna obra desde que inició su administración, así como el pago de fletes que les adeuda el alcalde, y que los camiones de estas organizaciones sean contratados para cualquier servicio del Ayuntamiento en la repartición de trabajos de acarreos de material para las obras en diferentes comunidades.

“Estamos aquí para exigir al presidente municipal, que nos tome en cuenta, ya que desde que empezó su administración no nos ha dado obras, él ha dicho que la CIOAC y la COODELHC no apoyó en su campaña y por eso no va a dar obras a todos los que pertenecemos a estas organizaciones, el edil se debe al pueblo y su deber es apoyar a todos sin distingo, también estamos exigiendo que nos paguen los fletes que nos debe desde hace mucho tiempo”, denunció en entrevista Sebastián Díaz Hernández, habitante de la comunidad de Betania.

Los inconformes bloquearon por tres horas el primer cuadro de la ciudad con vehículos pesados, asegurando que no se retirarían del lugar mientras no fueran solucionadas sus demandas, por lo que pidieron una disculpa a la ciudadanía y a los automovilistas que circulan en la zona, por estas acciones que iniciaron desde la madrugada.

Ante estas acciones, Tovilla Carpio se vio obligado a atender a los manifestantes en su domicilio particular, donde una comisión de 30 personas se reunió para buscar una solución a sus demandas, mientras que en el exterior del domicilio se estacionaron más de 120 unidades de las organizaciones CTM y CATEM, en espera de los resultados de la reunión.

Alrededor de las 13:00 horas, el grupo informe demostró su indignación ante la negativa del gobierno municipal de solucionar sus demandas, en donde solicitaban al edil que ellos sean los únicos que realicen los trabajos de acarreo de material de las obras que realiza el municipio, a lo cual el munícipe se negó a brindar el apoyo.

Muy molestos se retiraron de la zona y se trasladaron a la presidencia municipal para analizar qué acciones tomarían. Hasta las 16:00 horas del jueves aún permanecían en el edificio, permitiendo la entrada y salida del personal, así como a personas que realizan cualquier trámite en el edificio.