Realizan bloqueo en vía SCLC-Teopisca

Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal

Integrantes del Movimiento Organizado del Pueblo para el bien Común Chiapas México (Modelprach), realizaron por varias horas un bloqueo-boteo en la carretera San Cristóbal de Las Casas-Teopisca a la altura de la Escuela Secundaria Técnica número 40, la mañana de este jueves, cobrando 50 pesos por vehículo.

Dicha movilización fue para que les permitan instalar sus puestos a la orilla de la carretera federal. Los manifestantes dieron a conocer que las autoridades los quieren desalojar de sus locales, que son comerciantes que se “ganan el pan día a día”, ante la difícil situación por la que están pasando por la pandemia de Covid-19.

“Queremos que nos dejen trabajar, que no nos molesten, ya que no le hacemos daño a nadie, lo que queremos es trabajar dignamente. Sí las autoridades competentes no se sienten capaz de darnos solución a nuestra demanda, pediremos la intervención del presidente de México Andrés Manuel López Obrador”, indicaron.

Los vendedores desde el mes de septiembre del año pasado comenzaron a instalar sus puestos de madera a la orilla de la carretera federal, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica, número 40 de Teopisca, para vender diversos productos.

Cabe recordar que padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 40 de la ciudad de Teopisca, denunciaron la instalación de los puestos ambulantes (invasión,) lo que pondrá en riesgo la seguridad de los estudiantes.

El comité de padres y madres de familia de la escuela hicieron llegar un documento a Óscar Rigoberto Coello Domínguez, director general de Centro SCT Chiapas, entre otras autoridades, para darle a conocer que no están de acuerdo con la instalación de los puestos, por tratarse de una invasión.