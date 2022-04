Reconocen a Rosi Urbina

M de R/ Tapachula

Ana Mirna Villalba Matheu, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Tapachula (Amexme) entregó el reconocimiento a la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, “por romper el paradigma y aceptar el desafío de ser la primera alcaldesa en la historia de la Perla del Soconusco”.

La titular del Ejecutivo municipal expresó que es el primer reconocimiento que le entregan en lo que lleva de la administración, y que mejor en esta fecha especial como es el Día Internacional de la Mujer, representa un reconocimiento especial que la impulsa a trabajar con más intensidad para todos los tapachultecos.

“Expreso un saludo afectuoso y un reconocimiento a mis compañeras regidoras del Ayuntamiento de Tapachula y a mis amigas empresarias que integran AMEXME. El camino no ha sido fácil, pero sí posible gracias al carácter férreo y decidido de la mujer, espíritu que Rosario Castellanos, la célebre poeta y escritora chiapaneca, describía así en su ensayo Mujer que Sabe Latín”, enfatizó.

Urbina Castañeda recordó que a mediados del siglo XIX, cuando la mujer no tenía derecho a votar, desigualdad entre otras cosas, hoy en día se han logrado importantes conquistas desde aquella lejana Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, en 1910, cuando se designó el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, antecedente del Día Internacional de la Mujer, que fue decretado en 1975, por la ONU.

“La lucha femenina de más de un siglo, ha logrado que hoy tengamos derecho al voto, mejores condiciones laborales, participación activa en la sociedad y el desempeño de cargos públicos de poder”, rememoró.

La alcaldesa de Tapachula dejo en claro que la mujer gira en su órbita propia, se rige de acuerdo a un peculiar, intransferible, irrenunciable, sistema de valores, con una fuerza a la que no doblega ninguna coerción; con una tenacidad y terquedad a la que no convence ningún alegato; persistencia que no disminuye ante cualquier fracaso; la mujer rompe los modelos que la sociedad le propone; y le impone para alcanzar su imagen auténtica y consumarse -y consumirse- en ella.

“Como primera mujer presidenta de Tapachula he expresado mi compromiso de actuar con la máxima responsabilidad, para demostrar que las mujeres podemos gobernar con mano firme, capacidad y con rectitud. Amigas de AMEXME: No podemos retroceder. Las mujeres tenemos que seguir hacia delante con el mismo ímpetu para seguir trabajando por la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, que es una asignatura pendiente”, reiteró.

Ante las regidoras de Tapachula, indicó que no se debe olvidar que no puede haber paz, ni progreso, ni igualdad, sin los mismos derechos y plena participación de las mujeres, la construcción de un Tapachula digno y de bienestar, se logrará en unidad, y con la participación decidida y protagonista, de las mujeres.