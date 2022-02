Recuerdan la tradicional Feria del Tamal en SCLC

Pepe Rey / San Cristóbal

La tradicional Feria del Tamal tuvo que ser cancelada debido a la contingencia sanitaria que ha causado el Coronavirus y doña Madalina Bautista Santiago recordó en una entrevista cómo inició en este oficio y también cómo surgió la tradición que se empezó a hacer dentro de la semana de Feria de la Primavera y de la Paz.

“Fue una gran tristeza que se cancelara la Feria del Tamal, pero esperamos volver el próximo año y será el doble de alegría, pero los inicios fueron muy bonitos, fue hace 16 años en jueves de Feria, recuerdo que doña Tollita Olvera la que impulsó todo esto, a mí me vino a invitar aquí a la casa, nos daban carro, mesa, sillas, carpas bien adornadas y no nos costaba ni un solo centavo”.

Relata que en sus inicios había mucha insistencia en participar en un día específico de exposición y venta de los tamales que se elaboran en San Cristóbal, “ahora hay que rogar por un espacio, porque como veían que era un buen negocio, había buena participación, venían también tamaleras de Teopisca, Tonalá, Tapachula, y se vendía muy bien”.

“Recuerdo que cuando que cuando participé me instalaba a las 5:00 de la tarde, a las 8:00 de la noche barría yo con todo y era de levantar porque la gente ya andaba que quería tamales y ya no había, pero era una cosa rápida, ahora no, porque como ya se propagó tanto, ahora los vendedores llegan temprano y salen en la noche, yo ya no voy prefiero quedarme en la casa porque en un día puedo hacer entre mil y mil 500 tamales”.

Madalina Bautista cuenta que ella elabora tamales de bola, mole, azafrán, chipilín con pollo, con queso, de hojita de hierba santa, de frijolitos, de manjar con coco “y estuve haciendo los de anís, pero ya la gente joven no muy lo conoce, entonces los hago nada más cuando tengo un compromiso o un sobre pedido ya hago un poquito más y la gente queda satisfecha”.

“Ahora hay muchísimas tamaleras, cuando yo empecé hace más de cuarenta años, pues creo éramos contadas, pero ahorita ya ve que la situación, como todos queremos comer pues, entonces ya hay cientos de tamaleras”.

Asimismo, reconoció que las ventas han bajado con los años y ahora peor con el Coronavirus, “ le mentiría que yo le dijera es lo mismo que hace muchos años porque va bajando, porque pasa el tiempo y más personas trabajan de esto, ahorita hacen los pedidos a domicilio y mando los paquetes”.

Por último, lamentó que la Feria del Tamal se haya cancelado, “hay tristeza, hay nostalgia, se despierta uno ya con esa tristeza del diario de pensar que tanta gente tiene que mantener su familia, que rentan y sin trabajo, la situación se está poniendo difícil y conforme avancen las semanas será peor, porque ahorita creo mucha gente tendría su guardadito, hay tiene que estar saliendo, pero después de dónde”.