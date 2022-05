Restringen horarios de bares y antros por virus

José Cancino / Tapachula

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que, en reunión con autoridades de Salud, se acordó la reducción de horarios en bares y cantinas de la Frontera Sur.

La medida obedece a evitar la propagación y contagios de posibles casos de Covid-19, que hasta el momento no se ha presentado en municipios de las regiones Costa y Soconusco.

Ángel Gabriel Ocampo González, jefe de distrito 7 en Tapachula, señaló que los horarios establecidos para centros botaneros, cervecerías y bares distintos será hasta las 18:00 horas, cuando anteriormente operaban algunos hasta la medianoche.

Mientras que para cabarets, bares nocturnos y antros el tiempo permitido será hasta la media noche, a fin de evitar que se generen situaciones de Salud complicadas en la vía pública.

“Se estará dando seguimiento a estos sitios para corroborar si cumplen con los horarios establecidos, de lo contrario se aplicarán las sanciones correspondientes”, señaló el funcionario.

Rubén Guízar, propietario de un bar en la localidad, señaló que la medida es buena para evitar las aglomeraciones; sin embargo, dicha medida y situación mermará la economía de los empresarios en la localidad.

“No estoy en contra, pero como empresario sé que va a mermar en la economía y en los gastos fijos de las personas que tenemos negocios, lo único malo es que el gobierno toma esas medidas, pero no ve de dónde vamos a sacar el dinero para poder pagar todo y más si no hay gente en los establecimientos, eso implica que no habrá venta y por consiguiente no habrá dinero para cubrir los gastos y ahora con el cierre de la frontera con Guatemala va a ser peor”, finalizó.