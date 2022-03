Se deslinda de fiesta en SCLC

Yolanda Rodríguez / San Cristóbal

Luego de que la Fiscalía General del Estado abriera una carpeta de investigación contra el administrador del Mercado de la Zona Norte, Mauricio Chávez Moreno, éste ofreció una conferencia de prensa para deslindarse de la responsabilidad, ya que los hechos se dieron en la Terminal de Corto Recorrido y no en el centro de abasto, y que ante lo inseguro que se ha convertido ese lugar ha solicitado la presencia de la policía municipal, que dirige Félix Penagos, pero jamás han llegado.

“Quiero aclarar que la Terminal de Corto Recorrido no pertenece al Mercado del Norte, tengo en mi poder el concentrado de bienes inmuebles del Gobierno del Estado, donde menciona que existe una terminal y que el órgano ocupante es la Secretaría de Transporte”, declaró mostrando el documento publicado por el Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal.

Chávez Moreno demostró que la Terminal no pertenece a los 800 locatarios que fueron beneficiados con escrituras públicas, así como las 18 bodegas que pertenecen a colonias que integraron las asambleas de barrios, así como los baños.

“Si hay alguna omisión no es de este servidor, es de parte de la Secretaría de Transporte, tiene una dirección la cual tiene a su cargo, no sólo esta terminal, todas las terminales de corto recorrido, a ellos hay que preguntarles, en el mercado cuando hay reuniones el administrador toma las medidas, en el último mes hemos tenido recorrido con Protección Civil, hemos sanitizado el mercado, hemos caminado con la Secretaría de Salud para enseñarle a los locatarios como deben actuar”, explicó.

Celebró que la Fiscalía inicie una investigación en contra de la persona que disparó un arma de uso exclusivo del Ejército al interior de la terminal, pero no que haya iniciado una carpeta de investigación en su contra, “que nada tiene que ver en los temas de la terminal de corto recorrido”.

“Esa terminal lleva invadida siete años, no se le ha dado funcionamiento, hemos girado los oficios necesarios como Alianza de Coordinación del Mercado de la Zona Norte que lo agrupan 21 organizaciones, hemos girado oficios para que ponga en marcha esa terminal y no ha funcionado, lo hemos pedido a los tres órdenes de gobierno, a las tres administraciones incluyendo las dos pasadas, pero no hay respuestas”, enfatizó.

Ante el deslinde que hacen las autoridades municipales, presentó oficios donde piden al maestro Noé Félix Penagos Madrigal, donde le hacen del conocimiento que se deberían realizar patrullajes al interior de esta central de abasto, así como la terminal de corto recorrido “por situaciones de vandalismo que estaba sufriendo la terminal, lo entregamos y no hubo respuesta”. (Son dos oficios con sellos de recibido pero sin respuesta).

“A la autoridad municipal se le hizo de su conocimiento en tiempo y forma que habían grupos que llegaban a tomar bebidas embriagantes y nunca tuvimos el respaldo, no es justo que el día de hoy, a este administrado el gobierno lo señale y juzgue, no son así las cosas. Hago un llamado a la Fiscalía del Estado para que las investigaciones sean pertinentes”, enfatizó.

Finalmente, dejó en claro que si hay algún dirigente de organizaciones de este mercado que esté involucrado en el tema, deberá responder si se le comprueba que ese día estuvo en el lugar o fue invitado.